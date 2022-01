La Junta asegura que en Extremadura no existen las macrogranjas

Ep.



La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha asegurado que el modelo de macrogranjas no existe en Extremadura mientras que el PP ha acusado al ministro de Consumo, Alberto Garzón, de ser "intensivamente ignorante y extensivamente incompetente".



Este intercambio de opiniones se ha producido este jueves en la Asamblea de Extremadura durante una pregunta formulada en el pleno por la diputada del PP Mercedes Morán sobre las actuaciones que ha emprendido la Junta en defensa del sector cárnico extremeño como respuesta a las declaraciones efectuadas por Garzón.



En su respuesta, la consejera extremeña ha recalcado que la Junta de Extremadura trabaja siempre por el sector ganadero y lo hace "todos los días", porque lo considera una "pieza clave" del desarrollo regional y como fijador de población en los entornos rurales.



En este sentido, se ha centrado en el aumento de las ayudas asociadas para el sector ovino caprino y del vacuno en la próxima PAC, en el apoyo para el consumo de la carne de calidad con la creación de dos Indicaciones Geográficas Protegidas, como Vaca de Extremadura y Cabrito de Extremadura y en la apuesta por la sanidad animal, ya que a fecha de diciembre de 2021 se ha bajado en 8 puntos la prevalencia de la tuberculosis bovina que el PP dejó en 2015.



Así, García Bernal ha considerado que el PP ha traído a la Asamblea esta pregunta con el "único objetivo de generar ruido" y ha recalcado que en ella "no va a encontrar ese altavoz", ya que, como ha dicho, a la 'popular' le dará igual que le explique que en la "famosa entrevista" el ministro puso "como ejemplo" a la ganadería extensiva extremeña.



"Qué más le da que se critiquen a esas llamadas macrogranjas que no existen en Extremadura, que además nos beneficia porque nuestro modelo es de ganadería extensiva, si usted solo quiere y necesita ruido", ha aseverado.



Por ello, Begoña García Bernal ha espetado a la diputada del PP que "siga haciéndolo" porque la Junta de Extremadura actúa "con cordura y con certezas", además de trabajar y apostar con hechos y con publicaciones en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Extremadura y "no con palabras".



EL PP DICE QUE GARZÓN ES "INTENSIVAMENTE IGNORANTE"



Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Popular Mercedes Morán ha dicho que "estaría bueno" que la Junta no trabajara y ha echado en falta que el Ejecutivo regional no pidiese la dimisión de Garzón a pesar del "daño que ha hecho" a la ganadería frente a otras comunidades que han tenido un posición "más contundente".



Así ha recordado que el PP ya había advertido en el mes de junio que existía una "campaña orquestada desde el Gobierno de España en contra de la carne" mientras que la Junta tachó ese aviso de "estrambótico" y "exagerado".



"Nos referimos a una persona que es intensivamente ignorante y extensivamente incompetente y que además hace daño a España, el ministro Garzón", ha aseverado.



Por ello, Mercedes Morán ha considerado que parece que la ganadería es el "origen de todos los males" y ha añadido que ese "extremismo" no es más que un "nuevo desatino" del Gobierno central, que "no se apoya en un mínimo de sentido común al obligarnos a reducir drásticamente el consumo de carne yendo contra la dieta mediterránea y a tachar, mintiendo, de falta de calidad la carne de Origen España".