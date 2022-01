APAG subraya que los insumos lastraron los beneficios del campo extremeño en 2021

Ep

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha señalado que el incremento de los costes de producción que sufre el campo extremeño ha lastrado los beneficios de los agricultores y ganaderos en un año marcado por un ligero descenso en las producciones en líneas generales debido a la climatología.



En un balance del año 2021 en el sector agroganadero, el dirigente agrario ha señalado que el campo no se ha librado del incremento de los precios de las materias primas que afecta a la economía mundial, que en su caso se traduce en un "sobrecoste de los insumos que se han llevado los beneficios de este año".



"El mal común de todas las producciones es el sobrecoste de los insumos", ha redundado Metidieri, que ha cifrado algunos de estos incrementos, como el del gasóleo en el 75%, mientras que los productos fitosanitarios han aumentado un 200%, o los piensos un 30%. A ello se suma el sobrecoste experimentado por materias primas como el hierro, que provoca que la compra de maquinaria o la construcción de naves duplique su precio con respecto a hace un año.



En cuanto a las producciones, lo que más ha influido ha sido la climatología, marcada por un invierno que dejó temperaturas muy bajas y abundantes precipitaciones, que desaparecieron en primavera, acelerando la llegada del verano, lo cual supuso una reducción de pastos que ha obligado a los ganaderos a suplementar la alimentación de sus cabañas con piensos.



Por producciones, el cereal de invierno ha estado marcado por un año de rendimientos bajos, si bien los precios se han mantenido "aceptables", según Metidieri. En cuanto a los cultivos permanentes, han arrojado balances positivos producciones emergentes como la almendra y el pistacho.



El sector más afectado por la caída de la producción ha sido la vid, con hasta un 40 por ciento menos, mientras que el olivar ha sido "notable", aunque los "bajos" precios en la recogida se han visto mejorados posteriormente. De hecho, ha señalado que en 2021 se ha registrado la "cosecha del siglo" en la producción de aceite.



En cuanto al regadío, ha destacado que las producciones se han incrementado gracias que cada vez hay más superficie regada, mientras que los precios han sido "razonables" en los cultivos de maíz, arroz y tomate.



En cuanto a la fruta, ha lamentado que empezó la campaña con precios razonables que posteriormente, al llegar a las centrales, en algunos casos como la ciruela se realizaron contratos "de vergüenza", con precios por debajo de los 10 céntimos el kilo.



En cuanto a la ganadería, ha insistido en la necesidad de suplementar la alimentación de la cabaña con piensos debido a la ausencia de pastos provocada por la climatología adversa.



REINVIDICACIONES



El año 2021 ha sido un año de reivindicaciones para el campo extremeño, en el que APAG Extremadura Asaja ha protagonizado y participado en varias acciones, como la tractorada frente al Ministerio de Agricultura, en Madrid, los días 16 y 17 de marzo, para trasladar la "tabla reivindicativa" de la organización agraria y para protestar, principalmente, por los bajos precios que perciben los agricultores y ganaderos por sus producciones.



La falta de respuesta a las reclamaciones motivó una nueva protesta, en este caso una acampada a las puertas del ministerio, ante la cual el ministro Luis Planas "no tuvo la decencia" de recibirles, por lo que posteriormente, coincidiendo con la Feria Internacional Ganadera de Zafra, le brindaron un "recibimiento" en forma de protesta.



El año acabó con la manifestación de agricultores y ganaderos en Mérida el pasado 2 de diciembre convocados por varias organizaciones agrarias, entre ellas APAG Extremadura Asaja, que derivó en un encuentro con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.



Sin embargo, a día de hoy aún no han recibido una respuesta a sus reivindicaciones, motivo por el que si ésta no llega pronto, "empezarán a exigirla".



El 2021 ha sido también un "año intenso" en cuanto a la puesta en marcha del regadío de Tierra de Barros, pero de cara al 2022 pide una "agilización".



En el ámbito de la sanidad vegetal, considera "insólito" que en pleno siglo XXI no se pueda acabar con la yesca que afecta a las vides, al igual que ocurre con la seca en la dehesa. En cuanto a la sanidad animal, reconoce una reducción en los casos de tuberculosis, pero reclama cambios en los protocolos que "no arruine a las explotaciones".



REIVINDICACIONES 2022



De cara al nuevo año, la organización agraria mantiene el grueso de sus reivindicaciones, que pasan por aumentar el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC), menos exigencias medioambientales y menos burocracia.



Sobre esta última cuestión, ha lamentado que pedirlo a los representantes políticos es "casi pedirle peras al olmo", porque están "cansados" de reclamarlo. "No entienden lo que de verdad es el sector primario y la importancia del campo para Extremadura", ha añadido.



Y es que, según Metidieri, si se atajaran estas tres cuestiones, "se solucionarían muchos de los problemas que tiene nuestro campo".



Por otro lado, ha reclamado a la Consejería de Agricultura que abone todos los expedientes abiertos, algunos pendientes de cobro desde 2018, así como que se permita la quema controlada de rastrojos, que "solucionaría muchos de los problemas" del sector agrícola y además evitaría la utilización de productos químicos.



Por otra parte, Metidieri ha reclamado que se agilicen los pagos correspondientes de las ayudas de la PAC, que según los propios datos del ministerio ascienden en el caso de Extremadura a 336 millones de euros, de los 565 millones comprometidos, es decir, el 59,40 por ciento. Además, ha señalado que hay muchos productores que "no han cobrado nada aún".



ELECCIONES AL CAMPO



De otro lado, el 2022 estará marcado por las elecciones al campo extremeño, cita ante la cual Metidieri ha solicitado una ampliación del plazo para que los agricultores puedan inscribirse en los censos, ya que se están encontrando "muchas dificultades" para hacerlo.



Asimismo, ha criticado que se publicaran "con nocturnidad y alevosía" con un plazo de 15 días, que acaba este 15 de enero, con lo que están muy limitados los días hábiles a lo que se añade la dificultad que provoca la pandemia en la tramitación de los documentos necesarios.



Metidieri ha advertido, además, de que se ha detectado un "número muy importante" de socios de APAG Extremadura Asaja, ganadora de las últimas elecciones al campo en Extremadura, que no se encuentran en los censos a pesar de continuar dados de alta en la Seguridad Social y al corriente de sus pagos.



Así, ha señalado que se trata de una "verdadera chapuza", ha añadido, al "estilo de Venezuela", al tiempo que ha afirmado que si la consejería no accede a retrasar el plazo estaría confirmando que se trata de una "maniobra presuntamente bastante caciquil".



De otro lado, se ha mostrado a favor de avanzar en la negociación para concretar el acuerdo del nuevo convenio del campo, si bien ha criticado que los políticos "no ayudan", en referencia al "problema de la temporalidad" que ha generado la recientemente anunciada reforma laboral.



Por último, preguntado por la efectividad de la ley de la cadena alimentaria, ha señalado que es "triste" que desde 2013 se hayan dado solo "pequeños avances" cuando es algo "muy sencillo" de resolver si participaran los "dolientes", en este caso los propios agricultores.



En todo caso, ha reconocido que se ha conseguido la prohibición de la venta a pérdidas, pero ahora hay que avanzar en garantizar un precio mínimo sobre el coste de producción. "Si quisieran lo harían en poco tiempo y no estar mareándonos con tanta literatura como hacen los políticos desde Madrid".