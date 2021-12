Educación y Empleo aprueba 75 proyectos del Programa Colaborativo Rural en Extremadura

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura ha aprobado 75 proyectos del Programa Colaborativo Rural para 2022 de los que se podrán beneficiar 744 personas desempleadas y en situación de riesgo de exclusión social.



Como principal novedad de esta edición, el 65 por ciento de las personas participantes continuarán contratadas por empresas una vez finalizado el programa subvencionable de formación en alternancia con el empleo.



Es el compromiso adquirido, que se eleva por encima del 40 por ciento de compromiso de inserción mínimo que marca este programa, impulsado desde la Dirección General de Calidad en el Empleo.



Así pues, a través de una nota de prensa, la Junta de Extremadura subraya que invertirá 7,4 millones de euros para que las entidades promotoras desarrollen los proyectos, lo que supone un incremento del siete por ciento, con respecto a la convocatoria anterior.



Los 75 proyectos aprobados pertenecen a las familias profesionales de edificación y obra civil (32); agraria (27); hostelería y turismo (7); servicios socioculturales y a la comunidad (4); energía y agua (2); instalación y mantenimiento (1); seguridad y medio ambiente (1) y artes gráficas (1).



Las iniciativas mencionadas tienen una duración de seis meses, en los que el alumnado-trabajador estará contratado por la entidad promotora con la modalidad de un contrato de formación y aprendizaje. En este tiempo, realizarán acciones de orientación, tutorización e intermediación para la inserción sociolaboral, así como formación en alternancia con el empleo.



Todos los proyectos deben presentar un compromiso de contratación posterior a la finalización del proyecto de, al menos, el 40 por ciento de las personas participantes, aunque, en esta edición las empresas privadas colaboradoras lo han incrementado hasta el 65 por ciento. Estas contrataciones deben ser a jornada completa y, como mínimo, durante los seis meses siguientes a la finalización del periodo subvencionable.



REQUISITOS



Para que el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) apruebe los 75 proyectos seleccionados, estos han tenido que cumplir una serie de exigentes requisitos.



Es necesario que se adecúen los módulos formativos a los de los certificados de profesionalidad o, en el caso de que la formación no sea conducente a dichos certificados, los proyectos deben adecuarse a los de las especialidades del Catálogo del SEXPE, o por los contenidos formativos autorizados por el organismo público extremeño.



Además, los compromisos de contratación deben ser firmes por parte de las empresas, de acuerdo con la regulación establecida.



Las entidades promotoras deberán disponer de los recursos humanos y de los espacios y las instalaciones (con su equipamiento adecuado) para el desarrollo de los proyectos.



Asimismo, las unidades de obra que constituyan la práctica profesional deben ser suficientes para el número de participantes y el tiempo de trabajo efectivo del proyecto y tiene que estar relacionado con las competencias profesionales de los módulos formativos.



En el ámbito geográfico en el que se desarrolle el proyecto deberá haber un número suficiente de personas desempleadas del colectivo específico al que va dirigido.



Este programa está dirigido a personas desempleadas en situación de riesgo de exclusión social. Es decir, personas desempleadas de larga duración que no sean beneficiarias ni perceptoras de prestaciones contributivas por desempleo.



En ausencia de personas desempleadas de larga duración, sí podrán participar personas jóvenes en situación de desempleo -menos de 30 años-, o mayores de 45 años. Siempre que no sean beneficiarios ni perceptoras de prestaciones contributivas por desempleo.



Este programa se desarrollará en localidades de menos de 5.000 habitantes de la región.