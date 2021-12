Decreto ayudas Next Generation para transformación y comercialización productos agrícolas

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado un decreto de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta por el que establece las bases reguladoras de concesión de ayudas para inversiones destinadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas en la comunidad y aprueba la convocatoria de 2021.



Concretamente, el mismo se enmarca en las medidas Next Generation EU para hacer frente al impacto de la crisis Covid-19, a través de inversiones que contribuyan a una recuperación económica resiliente, sostenible y digital.



Así pues, podrán beneficiarse de estas ayudas, las personas físicas o jurídicas, titulares de empresas agroalimentarias, sobre las que recaiga la carga financiera de las actuaciones o inversiones subvencionables de transformación y comercialización de los productos agrícolas indicados en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, exceptuando los productos de la pesca y acuicultura.



Serán subvencionables aquellos proyectos que contemplen inversiones orientadas a la transición ecológica, la transformación digital y el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que incluya empleo, productividad, competitividad, desarrollo e innovación, según explica en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



Se destinarán a gastos para elementos de primera adquisición o ejecución, inversiones para obra civil, ya sea para construcción de nuevos edificios o la adquisición de edificios en suelo calificado como industrial que no hayan sido levantados con ayudas públicas en los últimos cinco años, así como acometidas de servicios necesarios para la actividad, entre otros gastos.



También se destinan a instalaciones frigoríficas, de aislamiento, eléctricas y de diversos tipos; a compra de maquinaria; ampliación, mejora y modernización de edificios existentes; e inversiones en honorarios de ingeniería de proyecto y dirección facultativa, según recoge el DOE.



INVERSIONES Y SOLICITUDES



Cabe destacar que la inversión mínima auxiliable, será de 25.000 euros y la inversión máxima auxiliable será de 20 millones de euros, una vez efectuadas las deducciones correspondientes.



Las solicitudes se deberán cumplimentar a través de la plataforma Arado en el plazo de dos meses a partir de este jueves, 30 de diciembre.



Finalmente, según detalla la Junta, el crédito para esta convocatoria es de 25 millones de euros, repartidos en tres anualidades, y financiada en su totalidad por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), Fondos Next Generation EU (EURI).