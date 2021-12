CSIF lamenta que no se haya aceptado enmiendas para "recuperar" derechos funcionarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha considerado "decepcionante" que no se hayan incorporado en el debate sobre los presupuestos de 2022, aprobados este jueves, ninguna de las enmiendas parciales que habían presentado los grupos de la oposición para "recuperar" los derechos perdidos de los empleados públicos en los últimos años.



Antes de este debate parlamentario, CSIF se había reunido con todos los grupos con representación en la cámara regional, incluido el Grupo Socialista, y les había trasladado la necesidad de asumir "como propias" las reivindicaciones de los empleados públicos, que vienenreclamando "desde hace mucho tiempo únicamente lo que es suyo".



En este sentido, ha añadido "por ejemplo, el pago de unos 400 euros de media que le adeuda la Junta de Extremadura a cada uno de ellos desde el año pasado y que, por el contrario, sí se ha pagado en el resto de las comunidades autónomas".



Sin embargo, ha criticado que el gobierno regional "vuelve a desagraviar" a sus trabajadores públicos y otro ejercicio presupuestario más estas cantidades no estarán reflejadas en las cuentas regionales, a pesar de que éstas han experimentado una subida, según los propios datos del gobierno regional, del 9 por ciento, para un total de 7.000 millones, es decir, 576,1 millones más que el ejercicio anterior.



En nota de prensa, CSIF ha criticado que dichos trabajadores comprueban, un año más, cómo no son reconocidos "ni por una subida salarial que les corresponde, aprobada a nivel nacional y cobrada por el resto de empleados públicos de España sin excepción, y tampoco se desbloquea la carrera y el desarrollo profesional; además, ni tan siquiera la Consejería de Educación se ha sentado a negociar la carrera profesional docente".



De esta manera, y tras comprobar que se han agotado "todas las vías de diálogo, consenso y negociación" con la Junta, CSIF ha anunciado que continuará con las movilizaciones y otras acciones de protesta con el inicio del año para denunciar que el gobierno regional "continúa con los recortes a los empleados públicos".

Junto con ello, ha matizado que "afecta directamente al funcionamiento de los servicios esenciales que se prestan a los ciudadanos, despreciando una vez más a los trabajadores públicos, que siguen estando en primer línea de batalla, como en los dos últimos años, para hacer frente a la pandemia en unas circunstancias laborales muy difíciles".