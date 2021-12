Extremadura recibirá más de 181 millones de fondos europeos de recuperación para el campo

Rd./Ep.

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha comparecido este lunes en la Asamblea de Extremadura para informar sobre los fondos que su departamento recibirá a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de Next Generation y en inversiones para riego que gestionará SEIASA, con un montante global de 181 millones de euros.

Así pues, la titular extremeña de Agricultura ha explicado las actuaciones que se llevarán a cabo con los 104.143.653 procedentes del Plan de Resiliencia, dentro de los cuales se encuentran las inversiones con 60 millones de dotación que destinará la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias para actuaciones en materia de riego en la comunidad.

También ha dado a conocer el destino de los 77 millones de euros de los fondos Next Generation. Respecto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, refiriéndose al pilar 3 en materia de transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario, así como al 4 para la conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad.

Además, según ha anunciado, la dirección general de Agricultura y Ganadería contará con más de 9.583.551 euros para la capacitación y bioseguridad en viveros y explotaciones ganaderas, mejorando la prevención de enfermedades animales y plagas vegetales, a través de mejoras tecnológicas, como automatización, robotización, y la construcción de nuevos centros de desinfección, así como para establecer medidas fitosanitarias de prevención y protección.

Asimismo, García Bernal ha indicado que se contará con fondos para potenciar la agricultura de precisión, la eficiencia energética y economía circular, y en el aprovechamiento de energías y gases renovables en el sector agroganadero, en cumplimiento con los objetivos climáticos, subvencionando la construcción y la ampliación de balsas o depósitos de purines y estiércoles, la cubrición de estas instalaciones, digestión anaeróbica (biogás) en granja, compostaje, entre otras.

Por otro lado, desde la Dirección General de Política Agraria Comunitaria (PAC) se gestionarán 6.109.557 euros para modernizar invernaderos, inversiones en eficiencia energética y energías renovables como biogás y biomasa agrícola, así como para inversiones en agricultura de precisión y tecnología 4.0.

A su vez, la consejera también ha precisado las inversiones que realizará SEIASA en el marco de actuaciones de mejora de la eficiencia y sostenibilidad en regadíos, en tres fases, destinando 26.776.007 euros en instalaciones fotovoltaicas para el ahorro energético, reducción de emisiones de CO2 e implantación de nuevas tecnologías, para actuaciones en el Canal del Zújar, en la Comunidad de Regantes del Guadiana y de Orellana.

Asimismo, según informa la Junta en una nota de prensa, se acometerán otras ocho actuaciones en las Comunidades de Regantes de Piornal, El Torno, Barrado, Tornavacas, Jerte, San Jorge y Valdastillas, en la provincia de Cáceres y en el Canal del Zújar, en la de Badajoz, destinando 33.698.538,33 euros.

Respecto al pilar 4 del Plan de Recuperación, la dirección general de Política Forestal, a través del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, contará con casi 28 millones de euros, de los cuales 9.600.000 euros irán destinados a la restauración de ecosistemas, infraestructuras verdes para zonas afectadas por desastres naturales, degradadas y en riesgo de desertificación.

En este punto, destacan las actuaciones de mejora silvícola y reforestación, creación de infraestructuras, accesos, puntos de agua, entre otras, apostilla el Ejecutivo regional.

Otros 6,5 millones de euros se emplearán en planificación y mejora de masas forestales, destinadas a la modernización y la digitalización del colectivo de agentes del medio natural, con la modernización de equipamientos y adquisición de 100 vehículos, 4 barcas y 20 remolques, así como para formación en investigación de incendios, control de venenos, acciones contra el furtivismo y censos de especies protegida.

Además, se invertirán 3.126.000 euros en la planificación de dehesas de menos de 200 hectáreas por adhesión a modelos de gestión y su certificación forestal sostenible FSC y PEFC, con el objeto de regenerarlas, con diversas acciones.

Por último, se destinarán 4.000.000 euros a planes periurbanos de protección de incendios en núcleos rurales sensibles y 4.750.000 euros en comprar todoterrenos y motobombas contra incendios.

OTRAS INVERSIONES

En tercer lugar, según ha expuesto García Bernal, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio contará, a través del reparto de fondos Next Generation, con más de 2 millones de euros para la conservación de recursos genéticos en el Centro de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA), 16.000.000 euros para actuaciones de modernización de explotaciones agrarias y 25.000.000 euros en incentivos agroindustriales.

Finalmente, la consejera ha informado de que se invertirán 1.384.000 euros en recuperación cinegética, 4.159.261 euros para regenerar sistemas adehesados, 7.406.425,28 euros para prevención de incendios con pastoreo y paisaje mosaico, 4.000.000 euros para el Centro Operativo Regional de Incendios Forestales, 6.600.313,72 euros en gestión sostenible de montes y 3.731.618,53 euros de euros más a mejorar el material genético y bioeconomía forestal.



POSICIÓN DEL PP Y EL PSOE



Frente a ello, en el turno de los grupos parlamentarios solo han intervenido la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Mercedes Morán, y el del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Béjar, ya que el representante de Unidas por Extremadura no estaba presente y el de Ciudadanos ha declinado intervenir.



Así, Mercedes Morán ha criticado que la intervención de la consejera de Agricultura ha parecido más la lectura de unas bases reguladoras de un decreto que un análisis detallado de cómo van a afectar estos fondos para mejorar la situación del sector agrario y agroindustrial de la región.



Morán ha lamentado que se haya limitado a leer un documento con el que ya cuentan los grupos parlamentarios y ha condenado que ante una realidad de "empobrecimiento" de la agricultura y ganadería de Extremadura no haya explicado la consejera cómo ayudarán los fondos a paliar la situación "tan grave" y que expresan en la calle los profesionales.



En este sentido, ha considerado que hay "deficiencias de gestión" en el Plan de Desarrollo Rural donde se van a gestionar la mayoría de fondos europeos que vienen a Extremadura, además de lamentar que se hayan bajando metas de dicho plan, así como su baja ejecución.



Sobre los fondos europeos, la portavoz 'popular' ha mostrado su pesar por el hecho de que la Consejería de Agricultura extremeña sea la sexta que menos fondos recibe en el periodo 2021-2023 a pesar de las competencias que acumula.



Por su parte, el diputado del PSOE Eduardo Béjar ha criticado que a algunos grupos se les llene la boca defendiendo a los agricultores pero luego no estén o no intervengan en las comisiones parlamentarias, en referencia Unidas por Extremadura y Ciudadanos.



Béjar ha aseverado que no comporte la intervención del PP y ha valorado el global de más de 181 millones de euros que vendrán a Extremadura para mejorar y modernizar las explotaciones y el espacio forestal extremeño.



También, y en cuanto a política forestal, el socialista ha puesto en valor la modernización de los agentes del medio natural, dando asimismo respuesta a una reivindicación de esos trabajadores.



Finalmente, ha considerado que los fondos europeos que recibirá la región deben servir para favorecer un cambio en el sector y ha confiado en que se puedan justificar todos para que no haya que devolverlos como sí ocurrió con el PP.