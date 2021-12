Agricultores extremeños retomarán movilizaciones ante "falta de respuesta" a peticiones

Las organizaciones convocantes de la protesta "En defensa de nuestro campo" celebrada el pasado 2 de diciembre en Mérida han anunciado que retomarán las movilizaciones en la región ante la "falta de respuestas y soluciones" por parte de las distintas administraciones.



En concreto, esta decisión se ha tomado este pasado jueves en una reunión en la que participaron los miembros de Asaja (APAG Extremadura Asaja y Asaja Cáceres); La Unión Extremadura; Aseprex; Agryga y la Asociación de Agricultores del Valle del Jerte y Comarcas. De hecho, está previsto que la próxima semana se comparezca para informar del calendario de movilizaciones.

Así pues, se ha acordado llevar a cabo cortes de carreteras en diferentes puntos de la región para "llamar la atención" ante los problemas que atraviesa el campo extremeño.

Y es que a pesar de las "buenas palabras", indican, "no se ha tomado ninguna medida" por parte de la Junta de Extremadura ni el Gobierno de España en favor de los agricultores y ganaderos, lo que está haciendo "inviable" sus producciones.



"Lo que necesitamos son medidas concretas, no declaraciones que se las lleva el viento", defienden desde estas organizaciones, por lo que se volverá a salir "en defensa de nuestro campo", ya que los problemas "en vez de mejorar se están agravando".



Como ejemplo han señalado la "escalada imparable" que están sufriendo los costes de producción (gasóleos, fitosanitarios, etc.) y que están haciendo todavía más difícil el trabajo en el campo. A eso se suman otros "problemas estructurales" como los bajos precios, el "recorte" de las ayudas de la PAC o las "trabas" burocráticas y medioambientales, según informa APAG Extremadura en una nota de prensa.