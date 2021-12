CREEx achaca la "ralentización" del empleo a la "inseguridad" que de anuncios del Gobierno

Así, Peinado detalla que mientras baja la cifra de paro registrado "lo que siempre es una buena noticia", también lo hace la afiliación a la Seguridad Social como elemento negativo.



Además, pese a ser uno de los mejores noviembres de la serie histórica "no se recupera el empleo perdido el mes anterior", añadiendo que, igual que los ciudadanos han "adelantado compras y celebraciones" que tenían lugar normalmente en diciembre, el comercio y la hostelería también han anticipado contrataciones ante este panorama.



Sobre las causas de la "ralentización" en la creación de empleo, ha apuntado, por un lado, a la "incertidumbre" generada de nuevo por el repunte de contagios; y, por otra, y como "elemento principal, la inseguridad jurídica" que genera el Gobierno de España en torno a la "tan traída y llevada contrarreforma laboral", que provoca que "muchas empresas estén en stand by en cuanto a contratación, a la espera de ver cómo queda la normativa laboral".



El secretario general de la CREEx se ha mostrado "muy crítico" con las decisiones y anuncios del Ejecutivo de Sánchez, porque la economía, las empresas, "necesitan seguridad".



Según Peinado, "la incertidumbre es lo peor, y es lo que ha provocado que el mercado laboral pierda brío. Deberían ser conscientes de que hay que tomar medidas contracíclicas, que vayan a favorecer el empleo, no ha poner más trabas de entrada al mundo laboral".



Por otro lado, ha calificado como "valiente" la actuación de la Junta de Extremadura en cuanto a no imponer más restricciones por el aumento de incidencia de los contagios.



Peinado ha subrayado que, "desde el inicio. hemos abogado por un equilibrio entre economía y salud, y parece que ese discurso que hemos venido defendiendo ha calado, añadiendo que "la Junta, con su Vicepresidente Segundo y su Presidente a la cabeza en este aspecto, han optado por la sensatez, por no dejarse apabullar por la corriente que va presionando para más y más restricciones, y están mirando la incidencia real en la salud, es decir, la presión hospitalaria, no la mera cifra de casos".



Por eso, ha pedido que se mantenga esa "sensatez", puesto que "hoy por hoy, gracias a la amplia cobertura de vacunación, y según dicen los expertos en Sanidad, lo que está ocurriendo es similar a lo que ocurre con la gripe".



Y, ha cuestionado "¿a qué vendría imponer unas medidas que dañarían gravemente la economía cuando la salud no está en juego?", matizando que hay que ser responsables y no descuidar las medidas preventivas individuales y colectivas.