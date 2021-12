Cientos de agricultores y ganaderos urgen en Mérida medidas para seguir viviendo del campo

Ep.

Cientos de agricultores y ganaderos llegados de diferentes partes de Extremadura y otras comunidades han recorrido este jueves las calles de Mérida en rechazo a los bajos precios y al encarecimiento de costes y han exigido que se adopten medidas para poder seguir viviendo del campo.



La manifestación, convocada por APAG Extremadura Asaja y Asaja Cáceres, La Unión Extremadura, Aseprex, Agryga, Agricultores de Don Benito y la Asociación de Agricultores del Valle del Jerte y Comarcas se ha desarrollado hasta su llegada a la Presidencia de la Junta de forma pacífica y sin incidentes.



Allí, al grito de "Vara dimisión" o de "Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra", estos profesionales han destacado el "carácter histórico" de esta protesta porque ha evidenciado la "unidad" del sector, al contar con la participación de la mayoría de las asociaciones y organizaciones profesionales agrarias extremeñas.



Los convocantes, como han adelantado, serán recibidos a las 17,00 horas de este jueves por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y han avanzado que, si de esta reunión salen sin compromisos concretos de cara a paliar la situación del sector primario, organizarán nuevas manifestaciones y actos de protesta.



COMPROMISOS CONCRETOS

La protesta ha arrancado a las 10,00 horas desde las puertas de la Consejería de Agricultura y ha terminado dos horas y media después al llegar hasta la sede de la Presidencia de la Junta, en donde han reclamado del presidente, Guillermo Fernández Vara, compromisos concretos para el sector. El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha criticado que los profesionales de la región se enfrentan a una reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que será "muy perjudicial" para el sector, a lo que se unen unos elevados costes de los insumos, unos precios "indignos" por las producciones, un endurecimiento ambiental "cada vez más desmedido" y la Ley de la Cadena Alimentaria. Así, ha considerado que si se diera respuesta a estos aspectos se avanzaría en la situación del campo extremeño, y ha estimado que "avanzar para el campo extremeño significa avanzar para Extremadura" por el peso que tiene el sector primario en su economía. De esta forma, ha solicitado a los políticos que aporten "más sentido común" y "más realismo" y que legislen "para la sociedad" y para la gente del campo. De esta forma, y preguntado por cómo valora ser recibidos por Vara, ha pedido que no se quede en "meras voluntades" y ha pedido pasar "de las promesas a los hechos". Finalmente, Metidieri ha considerado que este jueves es un "gran día" para el campo extremeño, ya que en esta protesta se han congregado agricultores y ganaderos de diferentes partes de la región, así como de otros sectores vinculados con el sector primario. El presidente de Asaja Cáceres, Ángel García Blanco, ha indicado que el campo extremeño está en una situación de "tormenta perfecta" con los altos precios de los insumos y los bajos precios que reciben por las producciones. Además, ha lamentado los "recortes" que trae la nueva PAC y ha añadido que mientras que en el gobierno exista una "panda de incompetentes, incapacitados e inútiles" no se será capaz de salir de esta situación. También García Blanco ha resaltado las efectos que tienen las protestas del sector del campo, ya que, tras actos de protesta, Asaja y UPA-UCE, junto a Cooperativas Agro-Alimentarias Extremadura y la empresa pública Cetarsa han llegado a un acuerdo sobre los precios del tabaco, que se irán incrementando a lo largo de la campaña hasta valorar la calidad de la producción extremeña y paliar el aumento de los costes de producción. Por su parte, el secretario técnico de La Unión Extremadura, Luis Cortés, ha demandado al presidente de la Junta que se ponga "al frente" de las reivindicaciones de los agricultores por los bajos precios de los productos y los costes de producción altísimos. A estos factores, ha indicado Cortés, se une una nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) que "claramente" perjudica a los agricultores y ganaderos extremeños. Por ello, entre las reclamaciones del sector se encuentra que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar los precios, que se controlen los costes de producción o que un agricultor extremeño que produce lo mismo que un profesional andaluz cobre la misma ayuda. El presidente de la Asociación del Sector Primario Extremeño (Aseprex), Juan Francisco Rodríguez Chamorro, ha explicado que, entre las razones por las que se ha convocado esta protesta se encuentran los elevados costes de producción, los bajos precios, el "ninguneo" que sienten como profesionales y también el que siente el sector primario extremeño respecto a otras regiones, además de los recortes en la PAC. En su opinión, con este panorama, el campo no puede subsistir y ha planteado que cada vez hay menos empleo en el sector primario, por ello ha indicado que los convocantes quieren explicarle a Fernández Vara que si se quiere fijar población en los entornos rurales la política llevada a cabo con el sector no contribuye a ello. Así, ha indicado que para que el margen que reciben los profesionales del campo no se vea reducido ante los bajos precios que reciben y los elevados costes de producción se están escogiendo cultivos que necesitan menos manos de obra. Por su parte, el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga), Herminio Íñiguez, ha lamentado que el sector primario se enfrenta en estos momentos a unos precios de venta de sus productos que cada vez son más bajos mientras que los costes se incrementan a niveles "que nunca se han visto". Este hecho, ha asegurado, pone en riesgo la "supervivencia" de las explotaciones de la región, algo que se agrava con una defensa de una PAC "nefasta", que incluye unas medidas agroambientales que "hacen peligrar" algunos cultivos y unos recortes en sus fondos que hace peligrar a un sector que ya está "en peligro de muerte". Así, ha considerado que ha llegado el momento de salir a las calles a protestar por la situación de un sector "estratégico", ya que se ocupa de la producción de alimentos.