Begoña García Bernal defiende que la nueva PAC será "más redistributiva"

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha defendido que la nueva PAC será "más redistributiva", y que beneficiará a las explotaciones medianas y familiares, además de a otros sectores que podrán acceder a las ayudas de los ecoesquemas tras su flexibilización.



Así lo ha indicado en respuesta a una pregunta oral al Gobierno extremeño en la Asamblea formulada por la diputada del Grupo Popular Mercedes Morán quien, por su parte, critica el "seguidismo" de la Junta al Ministerio de Agricultura ante una reforma de la PAC que a su entender no garantizará la renta agraria y, por tanto, pondrá en riesgo la supervivencia, ha dicho, de las explotaciones.



La mandataria extremeña ha lamentado además que no ha escuchado hasta la fecha al PP reconocer "ni uno solo de los aspectos positivos" que contiene la propuesta, que deberá ser aprobada definitivamente en junio de 2022 por Bruselas, fecha hasta la que trabajará "codo con codo" con el ministerio de Luis Planas en defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos extremeños.



Entre otras ventajas que considera que contiene la actual propuesta, ha citado que los agricultores a título parcial pueden cobrar y seguir prestando un servicio medioambiental y de fijación de la población al territorio. También que será "más social", con la vista puesta en los jóvenes y en las mujeres.



"Una PAC con la perspectiva de género incorporada de forma transversal, me gesta y mucho", ha subrayado la consejera, quien además ha replicado a Morán que si visitara más explotaciones vería que ya hay muchas que aplican ecoesquemas "aunque no los llamen así".



Asimismo, sobre los ecoesquemas, ha señalado que gracias a su flexibilización, va a permitir que muchos agricultores y ganaderos del campo extremeño cobren estas ayudas. Entre ellos, los de la dehesa, que será una beneficiada a través del pastoreo extensivo, así como otros sectores.



Por su parte, Morán ha remarcado que la PAC "será más verde", pero "no garantizará las rentas", y sin rentabilidad las explotaciones "no podrán sobrevivir".



En este sentido, ha criticado el "seguidismo" que hace del ministro, que señala que la PAC situara a los productores en el centro de la política agraria, pero "sin rentabilidad no habrá productores para ser protagonistas de nada", ha advertido.



"No cuestionamos la sostenibilidad", ha señalado la diputada 'popular', quien remarca que lo "primero" debe ser asegurar la rentabilidad de la actividad agraria, porque lo contrario supone "sencillamente poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones".



Finalmente, ha replicado que si realmente la Junta mira por los intereses de los agricultores, "¿qué hace el campo extremeño hoy en las calles?".