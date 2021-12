Nace CEADE, la nueva patronal extremeña con 10 organizaciones empresariales de Extremadura

Ep.



Un total de 10 organizaciones empresariales de Extremadura (5 de Cáceres y 5 de Badajoz) han constituido la Confederación de Empresarios y Autónomos de Extremadura (CEADE), que nace con el objetivo de defender los intereses de los empresarios y autónomos de la región, tanto en el ámbito urbano como rural, con "transparencia", "honestidad" e "independencia política".



La nueva patronal extremeña aglutina a unas 7.800 empresas, autónomos y profesionales liberales de diferentes sectores productivos que han dado "un paso adelante" al entender que la actual Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) no representa los intereses de los empresarios extremeños.



"Estamos aquí porque hay una crisis de representatividad y es un periodo único en el que tenemos que actuar y muchos empresarios querían una patronal nueva porque no se sienten representados por la CREEX", ha dicho el presidente regional de CEADE, Diego Hernández, presidente también del Círculo Empresarial Cacereño (CEC), que ha presentado la nueva organización junto al presidente provincial de Badajoz, Eduardo Bernardo, también presidente de la asociación de autónomos y pymes de Badajoz (ABA), y el de Cáceres, Juan Pedro Rivero, presidente del Círculo Empresarial de Montehermoso.



Hernández ha señalado en la presentación de esta nueva organización que firmó ayer sus estatutos, que "está dirigida por empresarios y autónomos para empresarios y autónomos", y se guiará por unos principios centrados en la "democracia interna, la honestidad, la independencia del poder político" y con "un claro compromiso con la sociedad civil empresarial".



"No tenemos ninguna subvención y nos pagamos todos, así que no tenemos que rendir cuentas a ningún político. Nosotros defendemos lo que nuestros asociados nos están reclamando", ha incidido el presidente que añade que los empresarios "están huérfanos" porque no se sienten representados por los actuales dirigentes empresariales. "Somos muchos los colectivos que estábamos pidiendo una nueva patronal y en CEADE caben todos los empresarios y autónomos que crean que hay que cambiar las cosas y dar más protagonismo a la sociedad civil empresarial", ha indicado.



La directiva cree que "había que dar el paso" porque se trata de un periodo "único" en el que se está saliendo de una pandemia "sin precedentes" que ha lastrado mucho a las empresas y autónomos, y el mundo empresarial será una de la patas en las que se debe sustentar la recuperación económica porque genera riqueza y empleo.



También la llegada de los fondos europeos de recuperación, "un tren que no hay que dejar escapar", ha dicho Hernández, marca el calendario futuro de la recuperación económica, que se está viendo lastrada por el perjuicio que está suponiendo para las empresas la subida de los costes de producción, las materias primas y la energía.



"Por eso necesitamos una patronal que defienda a los empresarios y CEADE nace con ese objetivo", ha incidido Hernández, que ha subrayado que la nueva organización también tendrá como premisa la "libertad empresarial". "Somos una patronal abierta y aglutinadora y CEADE surge de la unidad y utilidad para defender a los empresarios", ha manifestado.



A la pregunta de qué pasos se van a dar para poder representar a la región en órganos nacionales como por ejemplo la CEOE, dado que la voz autorizada ahora mismo es la CREEX, Hernández ha respondido que "ahora hay que trabajar" ese camino, al tiempo que se ha mostrado abierto a entrar en cualquiera de las patronales nacionales que decidan los asociados.



PRESIDENCIA ROTATORIA



CEADE contará con una presidencia rotatoria entre Cáceres y Badajoz porque nace "con vocación de dar servicio a todas las empresas de la región". El mandado será de 4 años y el presidente no podrá repetir en el cargo. También se recoge en sus estatutos que cuente con dos consejos empresariales de ámbito provincial con sus respectivos presidentes. El comité ejecutivo está constituido por 30 miembros y 11 vicepresidencias.



Entre sus integrantes se encuentran asociaciones, confederaciones, empresarios, autónomos, profesionales, pero también está abierta a grupos de personalidades que tendrán voz pero no voto, como pueden ser colegios profesionales, gremios y entidades profesionales de naturaleza económica, empresarial o social. La organización se financiará con la cuota de sus socios.



El presidente de CEADE ha hecho un llamamiento a todos los empresarios y autónomos para que se sumen a este nuevo proyecto en el que "tienen un hueco si cuentan con ganas e ilusión por cambiar las cosas".



"El futuro de Extremadura está por escribirse y los empresarios y autónomos de la región tenemos mucho que decir y mucho que aportar desde la unidad, la utilidad y la independencia", ha subrayado, que ha concluido que "CEADE son empresarios y autónomos como tú".



Los miembros que han constituido la nueva patronal son Asaja Cáceres, Asociación de Agencias Inmobiliarias de Extremadura (Viviex); la Asociación de Autónomos Profesionales y Pymes de Badajoz (ABA); Asociación Empresarial APYME Vegas Altas y la Serena; Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (AECA); Asociación de Franquiciadores de Extremadura (AFEX); Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y los Círculos Empresariales de Cáceres, Plasencia y Montehermoso.



A estas organizaciones se suman empresas, así como autónomos que, a título particular, se han integrado en CEADE, así como otras que están pendientes de formalizar su entrada, una vez ha quedado constituida esta nueva patronal extremeña.