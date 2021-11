Agricultores extremeños se manifestarán el 2 diciembre en Mérida contra los bajos precios

Agricultores extremeños se manifestarán el próximo 2 de diciembre en Mérida para protestar contra los "bajos" precios, los "altos" costes de producción, los "recortes" de la PAC y los requisitos medioambientales como los "principales problemas" del campo en la actualidad.



En concreto, la protesta se celebrará a partir de las 10:00 horas, con salida prevista desde la Consejería de Agricultura y finalización en las puertas de Presidencia de la Junta de Extremadura.



La cita ha sido convocada por distintas asociaciones profesionales y organizaciones agrarias para protestar por la situación que está atravesando la agricultura y la ganadería, teniendo en cuenta que "el campo se está muriendo".



En concreto, entre las organizaciones convocantes se encuentran Asaja (APAG Extremadura Asaja y APAG Asaja Cáceres), La Unión de Extremadura, Aseprex, Agryga, la Asociación de Comarca del Valle del Jerte y Comarcas Vecinas y la Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca.



Así pues, según ha indicado este martes en rueda de prensa en Mérida el presiente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, las organizaciones convocantes representan a la "mayoría" de los agricultores extremeños, pero también se ha abierto las puertas para que se sumen "todos aquellos que quieran defender al mundo rural".



"Estamos cansados de que se legisle sin mirar al campo y sin escuchar a los que pisamos la tierra", ha dicho, por lo que ha pedido una mesa permanente entre el campo y la administración para sentarse y "analizar los problemas y buscar soluciones", tal y como señalan en una nota de prensa los colectivos convocantes.



A su vez, Natalia García Camacho, de la Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca, ha resaltado que los "protagonistas" en esta protesta son los agricultores y ganaderos.

Por su parte, el presidente de Agryga, Herminio Íñiguez, ha señalado que se produce la "unión" del campo y se sale a la calle "porque el campo no vive buenos momentos".



Mientras, Juan Francisco Rodríguez Chamorro, de Aseprex, ha incidido en la importancia de la unión para la defensa del sector primario, y ha invitado a los socios de las organizaciones agrarias que no se han sumado para que ellos, a título particular, también se incorporen a la protesta.



Finalmente, Luis Cortés, de La Unión de Extremadura, ha acusado a la Junta de "mentir" a los agricultores y ha incidido en como consecuencia de ello "han logrado que todos" en el sector se unan. De hecho, ha adelantado que, en el caso de no obtener una rectificación en las políticas de la Junta, seguirán manifestándose.