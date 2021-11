La Junta subraya su "prudencia" y "responsabilidad" en materia de déficit

Ep.



La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha reafirmado la "prudencia" y la "responsabilidad" que aplica la Junta de Extremadura en materia de déficit, mientras que el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón le ha pedido a la Administración regional que no "despilfarre" y lleve a la región a la "ruina" como ocurrió --indica-- en 2010 y 2011.



Así, en respuesta a una pregunta de Carrón sobre el déficit extremeño este jueves en el pleno de la Asamblea, Blanco-Morales ha reafirmado que hay que mirar con "prudencia, prudencia y prudencia" los datos de ejecución "provisional" en dicha materia conocidos hasta el momento, y ha reafirmado la "voluntad" de los Presupuestos autonómicos para 2022 es mantenerse en el "marco de la responsabilidad fiscal", aprovechando los recursos de la Unión Europea para "continuar este impulso transformador de la sociedad, poniendo a los extremeños en el centro de las políticas públicas".



Esto, además, según ha incidido la vicepresidenta primera se realiza propiciando "una Sanidad y una Educación de calidad, inversiones realizables, reales, ayudas, subvenciones y promoción del comercio y la industria, y apoyo a los empleados, desempleados, trabajadores, autónomos, empresarios", toda vez que desde la Junta "se está comprometido con el futuro de Extremadura".



En este punto, ha criticado que el PP se refiera a los datos de déficit actuales de la comunidad cuando este partido cuando gobernó acumuló "los mayores datos" de déficit, deuda y pago a proveedores que Extremadura ha tenido "nunca" y "todo eso con recortes".



"No se puede al mismo tiempo hacer una cosa y la contraria, no se puede predicar una cosa teniendo un expediente de gestión que sólo trajo para los extremeños subida de impuestos, recortes y para el reino de España incumplimiento de todas las reglas fiscales", ha reprochado a los 'populares'.



EL PP PIDE NO DESPILFARRAR



A su vez, el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón ha pedido que la Junta no caiga en "errores del pasado" cuando "decían que iban a cumplir el déficit y después en 2010 y 2011 se registró el mayor descuadre de las cuentas de la historia de Extremadura"; y ha reclamado que la Administración regional no entienda ahora "mal" el "mandato" de la UE y se dedique a "despilfarrar".



En este sentido, ha destacado que "la supresión de las reglas fiscales no significa barra libre para malgastar y despilfarrar", y ha añadido que los PGEx 2022, al igual que ocurrió en 2011, incumplen la tasa de referencia del 0,6 por ciento fijada por el Gobierno y "traen un déficit tres veces superior al recomendado, 381 millones de euros más".



Al mismo tiempo, y tras recordar que la Airef ha apuntado que la economía extremeña es la segunda que menos crece, ha lamentado que a su juicio ahora "la Junta vuelve a entender mal el mandato de la UE, que es gastar más para transformar, no gasta más para despilfarrar" y presenta un presupuesto que "aumentan el gasto en altos cargos, con un 43 por ciento más desde que el PP abandonó el gobierno".



"No despilfarren, no nos lleven de nuevo a la ruina", ha espetado el diputado del PP, quien ha reprochado al PSOE que "en 2010 y 2011 decían que iban a cuadrar las cuentas e iban a cumplir el déficit pero tuvimos el mayor descuadre de la historia de las cuentas de Extremadura", ha dicho, "con 1.500 millones de déficit en las cuentas de 2011, y 800 millones de euros el año anterior".



"Jamás hubo tanto déficit como cuando gobernaron ustedes", ha espetado Carrón, quien ha pedido a la Junta que "no presuma de superávit como puede pasar en este momento" porque en junio el déficit de la región ya fue del 0,65, es decir 131 millones de euros, lo que es "bastante más que lo que había por esas fechas el año pasado y bastante más que la media de las CCAA".



"Aquel destrozo de las cuentas de 2010 y 2011 nos tocó a nosotros arreglarlo como pasa siempre que gobierna el PP: arreglar la ruina que nos dejan los gobiernos socialistas", ha concluido Hernández Carrón.