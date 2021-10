CCOO Extremadura: Mejora empleo "se ha de rematar con cambio en reforma laboral ambicioso"

Ep/Rd

El sindicato CCOO de Extremadura ha calificado de "positivos" los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, que confirman "la recuperación del empleo en los últimos meses".

Pero, ha matizado que "muestran también que es necesario un cambio de calado en la reforma laboral del PP para terminar con problemas que sufre especialmente el mercado laboral extremeño" entre los que cita la temporalidad, la precariedad y el desequilibrio entre trabajadores y empresarios.



Por este motivo, CCOO advierte que "ha llegado el momento de cumplir el compromiso de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral" con el objetivo de "dar respuesta al problema estructural de la mala calidad del empleo que se crea con el paraguas de la normativa que impuso el PP y que da al empresariado mucho más poder en la balanza".



En ese sentido, el secretario de Formación y Empleo de CCOO de Extremadura, Francisco Jiménez, ha recordado que el Gobierno se comprometió a derogar la reforma laboral y que "esta medida trascendental no puede depender de si hay un acuerdo o no con la patronal", recordando que la negociación para derogar la reforma laboral "lleva ya más de dos años y no se puede dilatar por más tiempo".



"Extremadura y los trabajadores y trabajadoras extremeños necesitan que el Gobierno cumpla con su compromiso, tiene que superar las resistencias a derogar la reforma laboral del PP y el juego de tronos que está teniendo el Gobierno en los últimos días no nos beneficia en absoluto", apostilla Jiménez.



Así, de las 4.600 parados menos que se han registrado este trimestre, 700 más eran hombres y 5.300 menos eran mujeres, unos datos que para CCOO son alentadores, pero ha recordado que la tasa de paro femenina sigue siendo diez puntos superior a la de los hombres y que todavía queda mucho camino por recorrer hacia la igualdad real.



Por sectores, el empleo crece porcentualmente especialmente en Construcción 8,64% (+2.600, y la mayor variación de ocupación en crecimiento absoluto ha sido servicios con más de 12.200 personas más ocupadas, "siendo el crecimiento femenino en términos relativos bastante superior al de los hombres en este sector y en términos absolutos, las mujeres ocupadas en el sector servicios han crecido en 9.600 más que el trimestre anterior frente al crecimiento de ocupados de los hombres en este sector que ha sido de 2.600 más".



También ha destacado el crecimiento de ocupación de las mujeres en el sector servicios que "ha sido capaz de paliar la bajada que ha tenido en el resto de los sectores", por ejemplo, en agricultura ha bajado 1.200, en industria con una bajada de 1000 mujeres menos y en construcción 600 menos.



Por el contrario, el crecimiento de empleo masculino ha tenido un crecimiento en los sectores de industria 3.800 más que el trimestre anterior, en construcción 3.100 y en servicios 2.600, sin embargo, "este crecimiento no ha sido capaz de absorber la bajada que ha tenido la ocupación masculina en el sector de agricultura con una bajada de 3.600 hombres menos ocupados".



Por otro lado, el dato del paro alcanza la cifra de 90.500 personas en la región, 4.600 menos parados que el trimestre anterior, de tal forma que se ha registrado en el tramo masculino un incremento de 700 parados y en el femenino una disminución de 5.300 mujeres.



De esta manera, la tasa de paro se sitúa en el 17,93 por ciento, mientras que el de hombres está en el 13,49 por ciento, y en las mujeres, en el 23,34 por ciento.



Respecto al empleo asalariado, se produce un incremento en este trimestre de 18.600 personas, de tal forma que es el sector público, el que registra este mayor incremento en el empleo con +11.800 asalariados frente al sector privado, que se incrementa en 6.800 personas.



Este incremento en el sector público "no se manifiesta por igual en ambos sexos ya que en los hombres se produce un aumento en la contratación de 4.500, mientras que en las mujeres hay un incremento de 7.300", apunta.



Si se desagregan los datos en función de la temporalidad en la contratación, se observa que se incrementa más porcentualmente los contratos temporales que la contratación indefinida con un incremento respectivamente de 7.71% (temporales) y 4.53% (indefinidos)



El aumento del empleo temporal es de 8.700 personas más que el trimestre anterior, siendo el reparto entre hombres y mujeres muy distinto en las mujeres se incrementa más la temporalidad que en los hombres con un incremento del 14.87% (+8000) frente a los hombres de un 1.19% (+700).

El incremento de asalariados con contratación indefinida experimenta una subida de 9.700 personas, siendo bastante superior en hombres (+8.100) que en mujeres que apenas superan los 1600.