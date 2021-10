Álvarez: La patronal agraria extremeña debería "sonrojarse" por no aplicar salario mínimo

Ep.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado que la patronal agraria extremeña debería "sonrojarse" por no aplicar el salario mínimo por convenio de 1.000 euros.



En esta línea, Álvarez ha apuntado que la CEOE tiene que ser consciente de que hay que renovar el acuerdo de negociación colectiva si quiere ir a un proceso de negociación de los convenios en unas condiciones de "fluidez" y "sin excesiva conflictividad".



De lo contrario, ha dicho, "será difícil" no tener una negociación colectiva "compleja, difícil y con conflicto importante", ya que, como ha recalcado, solo hace falta ver lo que ocurre con algunos convenios colectivos, como el del campo en Extremadura, para ver hasta qué punto la patronal mantiene una posición "absolutamente cerrada" y que "nada tiene que ver con las necesidades" de España.



"Tenemos una inflación del 4 por ciento y los convenios colectivos tienen que recoger esa situación porque si no representa pérdida de poder adquisitivo, representa pérdida de condiciones para los trabajadores y trabajadoras", ha aseverado.



Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación en Mérida momentos antes de intervenir este martes en la XIX Escuela de Verano de UGT Extremadura.



DEBERÍAN "SONROJARSE"



Por ello, el líder de UGT ha considerado que los empresarios del sector agrícola deberían, por lo menos, "sonrojarse" por no aplicar un año después el acuerdo que firmó la CEOE con los sindicatos que preveía que no hubiera ningún convenio colectivo en España que no tuviera un salario mínimo de 1.000 euros.



Asimismo, también ha criticado la "lectura absolutamente irreal" que en el sector del campo en Extremadura se hace de la legislación laboral, ya que "no se puede aumentar la jornada para compensar el aumento del salario mínimo interprofesional".



CRITICA QUE LOS EMPRESARIOS "MIREN A OTRO LADO"



En esta línea, y a preguntas de los medios, ha considerado que le parece "muy insolidario" que los empresarios del campo "miren a otro lado" a la hora de subirle 15 euros al mes el sueldo a los trabajadores y ha apuntado que cree que deberían hacer un "acto de generosidad" y, además de mantener sus reivindicaciones, ser conscientes del momento "difícil y complicado" que vive el campo y los jornaleros.



"Nuestra absoluta exigencia, ya no solo exigencia de que se cumpla el convenio que firmaron las patronales en las que ellos están presentes, es decir, esos 1.000 euros, sino absoluta exigencia de que se cumpla con la ley, porque cumplir con la ley es aplicar el salario mínimo interprofesional, mantener las condiciones del convenio colectivo", ha apuntado.



De igual forma, ha insistido en que UGT, "desde el minuto cero", viene trabajando con las organizaciones agrícolas de España para que los precios de las producciones cubran todo el coste de su producción y los profesionales tengan unos "beneficios razonables".



Por ello, ha recalcado que el Ministerio de Agricultura y el Gobierno nacional, por la vía legislativa, tienen que asegurar que las explotaciones agrarias sean "viables y tengan futuro".



SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL



Por otra parte, y sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Pepe Álvarez ha avanzado que más allá de continuar la senda del SMI hacia los 1.000 euros el 1 de enero de 2022 y hacia los 1.060 euros en enero de 2023, UGT va a plantear que para los convenios colectivos el salario mínimo sea de 1.100 euros ya para el año que viene.



"Ese es el camino que nos va a ayudar a ganar poder adquisitivo y a salir de esta situación de crisis en buenas condiciones. En Alemania todo hace prever que el aumento del salario mínimo interprofesional va a ascender un 25 por ciento en los próximos cuatro años, con un salario mínimo interprofesional de 1.500 euros. Eso demuestra hasta qué punto en nuestro país tenemos una situación de desfase que tenemos que cubrir", ha aseverado.



En esta línea, ha considerado que aumentar los salarios es aumentar la capacidad de compra de los trabajadores, es generar economía, puestos de trabajo y riqueza en el país, por lo que ha apuntado que, en este contexto, para salir de la actual crisis sanitaria y económica es "muy importante" que se puedan subir los salarios en España.