Los fondos de Política Cohesión que Extremadura recibirá entre 2021-2027 crecen un 22,3%

Los fondos de la Política de Cohesión que Extremadura recibirá en el periodo 2021-2027 crecen un 22´3%, nueve puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 13´2%. De hecho, por este concepto, la Comunidad Autónoma recibirá un montante total de 2.725´2 millones de euros, que en cifras redondas supone un incremento de 500 millones de euros.

Así lo ha explicado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en su comparecencia a petición propia en la Asamblea de Extremadura para informar de los fondos del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, cuyos principales instrumentos son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

De este modo, la vicepresidenta primera ha resaltado que se cumplen los dos objetivos prioritarios que se había marcado el Ejecutivo regional para el nuevo periodo de la política de cohesión, que son el incremento de su cuantía y que ese crecimiento fuese superior al de la media nacional.

En concreto, estas cuestiones, según ha proseguido, ponen de relevancia el papel de la Comisión Europea como adalid de la política de cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea y el de la Junta de Extremadura como responsable de su máximo despliegue en la región.

A su vez, la aplicación de más fondos a esta política central de la Unión Europea es, a juicio de la titular extremeña de Hacienda, una manera de recompensar a Extremadura por los resultados que exhibe en los indicadores de consecución de los objetivos previstos, de "premiar el trabajo de quienes diseñan e implementan los instrumentos que canalizan los fondos hacia los beneficiarios y de consolidar las mejoras en nuestra economía y nuestra sociedad".

Del mismo modo, Blanco-Morales ha destacado que la Comunidad extremeña cumple con los objetivos marcados por la política de cohesión en términos de competitividad, conectividad, políticas sociales, inclusión, proximidad a los ciudadanos y lucha contra el cambio climático, así como en la promoción de la igualdad y la inclusión de la perspectiva de género.

Por ello, la vicepresidenta primera ha mantenido que el Gobierno regional está firmemente comprometido con la mejora de la gestión de estos fondos, según informa la Administración autonómica en una nota de prensa.

De ahí que Extremadura participe en el proyecto piloto de la de la Comisión Europea sobre mejora de la capacidad administrativa en la gestión de los fondos FEDER para el periodo 2021-2027, cuya finalidad es mejorar la gestión de los mismos mediante la identificación y aplicación de medidas de desarrollo de la capacidad administrativa de las autoridades de gestión.

Asimismo, Blanco-Morales ha resaltado la actuación del Gobierno de la nación por su actitud ante las arduas negociaciones para obtener la mayor asignación posible para España y por la firmeza de su compromiso con Extremadura a través de unos criterios de reparto que favorecen la llegada de fondos a la región.

Por tanto, una vez asignados los fondos, el próximo paso es la aprobación del acuerdo de asociación entre España y la Unión Europea, que se realizará previsiblemente en marzo del próximo año, y posteriormente su distribución a través de los programas operativos, que se completará durante el segundo semestre de 2022.



CARENCIAS EN LA GESTIÓN



Por su parte, los grupos de la oposición han recibido estas cifras con escepticismo en cuanto a la capacidad de la Junta de Extremadura para gestionar los fondos europeos.



En concreto, el diputado 'popular' Luis Alfonso Hernández Carrón ha señalado que mientras la consejera habla de una "lluvia de millones" para la región, la Extremadura real es la que "no tiene hospitales, le quitan las carreteras, no tiene tren, y no tiene megas en los pueblos".



Además, respecto al incremento de las partidas, ha señalado que no hay "ninguna hazaña", en tanto que a Extremadura legan más fondos porque el montante global también crece, de modo que recibe la misma cantidad en proporción.



Asimismo, ha señalado con rotundidad que la Junta no tiene capacidad para gestionar los 10.500 millones de euros que la región recibirá en los próximos siete años, como así avanzó el propio presidente de la Junta, a tenor del nivel de ejecución de los anteriores programas.



Así, ha asegurado que el anterior gobierno 'popular' de José Antonio Monago les dejo a los socialistas "el surtido lleno" pero en estos seis años "no han hecho nada por estas inversiones", que estaban "presupuestadas y pactadas".



Entre las que ha situado el hospital de Don Benito Villanueva, la facultad de Medicina, la carretera del aeropuerto, el aeródromo de Cáceres o la Avenida Martín Palomino de Plasencia. "Venden una lluvia de millones, pero los extremeños permanecen secos de inversiones", ha finalizado Hernández Carrón su intervención.



Por su parte, el diputado de Ciudadanos José María Casares, ha señalado que sería "imperdonable" que Extremadura no aprovechara la llegada de los fondos europeos previstos por estas diferentes vías, cuya gestión supondrá un "gran reto".



Más aún teniendo en cuenta el nivel de ejecución que presenta el actual programa operativo, que con fecha de 31 de agosto, según los datos facilitados por la propia Junta, el Feder 2014-2020 tiene certificados 441 millones de euros de los 926 con los que contaba, y el Fondo Social, que tenía una asignación de 354 millones, tiene ejecutados 234, si bien ha reconocido que los informes de seguimiento indican que se podrán cumplir, auque algunos modificados por su "baja ejecución".



A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén, considera que el dinero que llegará a la comunidad procedente de los fondos de cohesión y del resto de programas europeos supondrá una "oportunidad", si bien ha señalado que le hubiera gustado saber algo más sobre su destino.



En este sentido, ha recordado que estas cantidades no son para "tapar agujeros", sino para propiciar la convergencia de una comunidad autónoma que cuenta con una economía con "demasiada dependencia" del sector servicios, cuyo empleo es de peor calidad.



Por este motivo, considera que las inversiones son una "oportunidad extraordinaria" para apostar por la investigación, ya que Extremadura dedica el 0,67% de PIB a la ciencia.



Finalmente, la diputada socialista María Isabel Barquero Mariscal ha criticado a la oposición por aplicar "el mismo mantra una y otra vez", con respecto a que el Ejecutivo regional "solo vende humo" y que el Gobierno central perjudica a los intereses de Extremadura, cuando la realidad, ha subrayado, es que a esta región "siempre le va mejor con un Gobierno socialista".



Asimismo, ha señalado que las partidas de los Fondos de Cohesión son un "gran éxito" para Extremadura, fruto de unas negociaciones "sin ruidos y estridencias", y que además suponen "un gran beneficio para todos los extremeños, un soplo de esperanza tras la pandemia".



CRÍTICAS POR LOS PGEX



En el debate sobre los Fondos de Cohesión se ha colado la protesta de los tres grupos de la oposición por la forma en la que la vicepresidenta primera ha dado a conocer las grandes cifras de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.



Así, su comparecencia ante la prensa tras el Consejo de Gobierno en la sede de Presidencia ha sido fuertemente criticada por el diputado de Unidas por Extremadura, Álvaro Jaén, quien ha logrado arrancar el aplauso del resto de diputados de la oposición.



De este modo, ha criticado que la vicepresidenta les haya "puenteado" al presentar las cuentas sin compartir con la oposición "ni una sola línea".



Asimismo, el diputado de Cs se ha limitado compartir la queja de Jaén, mientras que el 'popular' Hernández Carrón ha lamentado el "pisoteo" y el "ninguneo" de Blanco-Morales a la Asamblea. "Ya no tienen ni pudor", ha criticado.



Críticas a las que la consejera ha respondido invocado el artículo 134 de la Constitución que establece que el Gobierno es el único titular de la iniciativa legislativa de la ley de presupuesto, y que será en la circulación entre ejecutivo y el legislativo cuando tendrán la "oportunidad examinar, enmendar y aprobar" los PGEx, para lo cual ha reiterado su ofrecimiento de diálogo y consenso.