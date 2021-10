PSOE valora aumento de Fondos Cohesión y la oposición reclama más y que se ejecuten

Ep

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha valorado el aumento de los Fondos de Cohesión para la región y la oposición ha reclamado un aumento y que los mismos se ejecuten.



De este modo, el portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Juan Antonio González, ha recalcado en que una de las cosas más importante que tiene que realizar un gobierno es atraer inversión y riqueza a su territorio.



Por ello, ha puesto de relevancia que los gobiernos nacional y regional "van a traer 500 millones de euros" más a Extremadura con respecto a lo que hicieron el gobierno de Monago y el de Mariano Rajoy en el anterior periodo.



Así, ha incidido en que con este hecho se constata una vez más cuando desde el PSOE dice que a Extremadura siempre que hay un gobierno socialista en Madrid le "va mejor", a lo que ha añadido que esos 500 millones más servirán para invertir "más y mejor" en infraestructuras y servicios en la comunidad y ahondará en el crecimiento económico y del empleo en la región.



Por su parte, el diputado del PP Javier Cienfuegos, preguntado por los Fondos de Cohesión, ha apuntado que en el PP están "contentos" con "todo lo que sean millones para Extremadura".



No obstante, ha apuntado que su grupo desconfía porque el programa anterior, cada vez que llegaban esos millones a Extremadura, el Ejecutivo de la Junta era "incapaz de ejecutarlos".



"Con lo cual de nada nos sirven que lleguen más millones si después el Gobierno de la Junta de Extremadura no es capaz de llevar a cabo todos los proyectos y hay muchísimos proyectos que se están muriendo en el cajón porque son incapaces de ejecutar todos esos millones que le están llegando de Europa", ha aseverado.



En el turno de Ciudadanos, la diputada Encarnación Martín Andrada ha mostrado su satisfacción por el anuncio de la vicepresidenta primera de la Junta y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, de comparecer en la Asamblea para abordar dichos fondos y ha considerado que es "todavía poca cantidad" el importe que recibirá Extremadura.



"Nos parece poca porque seguimos siendo Objetivo 1 de pobreza, porque somos la comunidad que más derecho tenemos de pedir", ha apuntado, al tiempo que ha añadido que Ciudadanos no peca de "regionalistas" sino que lo que persigue es tener las mismas posibilidades que el resto de España.



Por ello, ha confiado en que el gobierno de Extremadura pueda seguir negociando con el Ejecutivo central para que esas cantidades se puedan incrementar en un futuro.



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha considerado que probablemente sean necesarios más fondos, toda vez que Extremadura sigue siendo una región de interés prioritario para la Unión Europea.



"Hay una subida de los Fondos de Cohesión que se plantean desde el Gobierno, y eso es importante, pero probablemente la situación de Extremadura sea mucho peor comparada con otras comunidades autónomas", ha apuntado.



Asimismo, ha lamentado que otros factores que penalizan a Extremadura como región son la escasa población y la dispersión de la misma y que los servicios públicos "cuenta más mantenerlos" en la comunidad, sobre todo la sanidad, ha dicho.



Los parlamentarios han realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en la rueda de prensa en la que han valorado las cifras del para en Extremadura del pasado mes de septiembre.