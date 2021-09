Agricultores extremeños toman las puertas del ministerio Agricultura en defensa del campo

Una veintena de agricultores, miembros de APAG Extremadura Asaja, se han concentrado este martes a las puertas del Ministerio de Agricultura para plantear reivindicaciones "en defensa del campo".



En concreto, el objetivo de esta acción es trasladar las peticiones del sector al titular de la cartera, Luis Planas, puesto que "hasta ahora ni ha tomado medidas ni ha respondido a las peticiones".



Para ello, la autorización de la concentración es de cinco días en horario de 08:00 hasta las 00:00 horas, por lo que subrayan que allí permanecerán "esperando al ministro", según indica en una nota de prensa APAG Extremadura Asaja.



Así pues, los miembros de la organización agraria han situado una gran pancarta en las puertas del ministerio, a la vez que se ha habilitado un espacio con una mesa y sillas para "aguantar lo que haga falta" hasta que se les escuche y dar así visibilidad a las reivindicaciones "en el corazón de Madrid".



En este sentido, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha recordado las principales reivindicaciones que se quieren lanzar y que siguen siendo las mismas, en concreto, mostrar un rechazo a la nueva PAC, "por lo que supone de castigo a los agricultores y ganaderos profesionales", además de precios "justos" para las producciones.



Igualmente, el responsable agrario ha insistido en que la reforma de la PAC recoge un "recorte" en el presupuesto del 9,6 por ciento, además de un "endurecimiento medioambiental" que "no" se ha consensuado y "limitaciones" en uso de fitosanitarios o abonos. Y es que, según sus palabras, estos cambios no sólo "perjudicarán" al agricultor, sino que también afectará al consumidor, que será "también el que pague esta reforma".



A su vez, el otro punto de reivindicación es la necesidad de unos precios "justos" para los agricultores. En este punto, no puede ser, ha dicho Metidieri, que se gasten cinco en producir y luego se le pague a los agricultores cuatro por la cosecha.



A este respecto, ha subrayado que es necesario una Ley de la Cadena Alimentaria que permita unos precios "mínimos dignos", fijados desde "abajo hacia arriba" y no "de arriba abajo".



Cabe recordar que en esta primera jornada, además de los miembros de APAG Extremadura Asaja, otros agricultores también han querido estar presentes en la protesta, con el presidente de Asaja Madrid y Asaja Albacete a la cabeza, "porque todos los agricultores tienen intereses comunes", concluye la organización.