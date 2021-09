UGT mantiene en este nuevo curso político el empleo como principal reto en Extremadura

Ep.



La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, mantiene en este nuevo curso político el empleo como principal reto en la comunidad autónoma, especialmente el femenino, y subraya su apuesta por la puesta en marcha un pacto social y político por la industria, así como la mejora de las condiciones laborales a través de la negociación colectiva.



En una rueda de prensa, ha señalado que si bien en los datos de paro registrados este 2021 se puede apreciar un comportamiento positivo, continúan preocupando algunos comportamientos del mercado laboral.



Entre ellos la tasa de paro femenino, que supone el 62,98% del total, así como que la mitad de las contrataciones sigue siendo de menos de 15 días, debido a las contrataciones temporales, ya que los indefinidos solo suponen el 3,05%.



El empleo creado sigue siendo, ha señalado, de "muy baja calidad, muy precario", lo cual no cambiará mientras no se reviertan los aspectos centrales de la reforma laboral que se aprobó en 2012. Asimismo, ha destacado que los datos de paro registrado no recogen el "efecto del sostenimiento del empleo" de los ERTE.



Para el sindicato la negociación colectiva es la "clave" de la recuperación de salarios y de condiciones de trabajo, y un reparto más equitativo de la renta y la riqueza que se genera.



Por ello, las reivindicaciones para el año 2022 van a ir encaminadas a que los convenios sectoriales deben ir al modelo de regionales y no provinciales.



SINIESTRALIDAD



UGT Extremadura pondrá también el énfasis en la seguridad y la salud laboral en los centros de trabajo, que debe ser un "eje fundamental" de actuación de la administración pública.



Sánchez ha calificado como "absolutamente inasumibles" los datos de siniestralidad, que hasta julio de este año arrojan 14 accidentes mortales, tres más que el año pasado en el mismo periodo (11), lo que supone un aumento de un 27,27%.



En este periodo se han producido en la comunidad un total de 13.043 accidentes, 1.546 más que en el mismo periodo del año pasado, lo que supone un aumento de un 13,45%.



Con respecto a la brecha salarial de la mujer, los últimos datos la sitúan en el 17,54%, que se traduce en 3.821,94 euros brutos anuales de diferencia con respecto al salario del hombre.



Al sindicato le preocupa también la violencia de género, que arroja unos datos "brutales", con 34 mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2021 y 1.112 desde enero de 2013 fecha en la que se empieza a contabilizar los asesinatos machistas.



APUESTA POR LA INDUSTRIA



UGT espera que este año sea el del inicio de los proyectos empresariales presentados en los últimos tiempos por la Junta de Extremadura, así como reclama inversiones en sectores industriales que consideran que pueden dar mayor estabilidad laboral.



Por este motivo, una de sus reivindicaciones para este nuevo curso político, es desarrollar un "gran pacto por la industria" en la comunidad donde estén implicados la Junta de Extremadura, todos los partidos políticos con representación en la región y los agentes sociales y económicos.



Se trata de una propuesta presentada en su congreso regional a mediados de año que Sánchez espera que fructifique "lo antes posible", ya que, con la llegada de los Fondos Europeos de Reconstrucción, Extremadura "no puede perder esta oportunidad".



"Tenemos que exigir que nuestra región sea considerada como un proyecto de país, y tenemos que dejar alto y claro, que en Extremadura su materia prima debe transformarse aquí".



Para finalizar, ha agradecido a su afiliados y delegados sindicales que hacen posible con su esfuerzo que UGT Extremadura sea el sindicato de con más afiliados y que ostente la máxima representación, con un 34,32%.



SITUACIÓN NACIONAL



En el ámbito nacional, Sánchez considera un "gran acuerdo" el alcanzado para la subida del SMI, que tiene como objetivo llegar a los 1.000 euros para el año 2022, y para el año 2023, llegar al 60% del salario medio de nuestro país, en torno a 1.060 euros, como marca la carta social europea.



Asimismo, reclama la renovación de los ERTE, cuya vigencia finaliza el 30 de septiembre, hasta finales de año, así como ha destacado el acuerdo para la derogación de la reforma de las pensiones de



2013, que recupera el IPC anual como índice de revalorización, así como nuevas medidas sobre jubilación y refuerza la estructura de ingresos del sistema, y deroga el factor de sostenibilidad.



Mantiene entre sus reivindicaciones la derogación de las reformas laborales, pues no hacerlos "no es solo incumplir con la UE, sino rechazar una necesidad del sistema de relaciones laborales en nuestro país". Para UGT "no habrá cambio de moldeo productivo si no se derogan las reformas laborales".