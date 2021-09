CCOO urge al Gobierno a subir el SMI y al empresariado a subir salarios

CCOO de Extremadura ha considerado que "ha llegado ya el momento" de que el Gobierno central actúe "sin más dilaciones" y apruebe la subida del Salario Mínimo en los términos que ha acordado con los sindicatos y reclama al empresariado que "acepte incrementos salariales en los convenios similares al alza de los precios".



De esta forma ha reaccionado este sindicato, a través de una nota de prensa, tras los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) conocidos este martes, y que reflejan un incremento del 3,6 por ciento en los precios en agosto en Extremadura en tasa interanual.



En concreto, según señala la organización sindical, este aumento de los precios, "que está siendo notable y no cesa mes tras mes" está perjudicando la economía de los hogares extremeños, especialmente los que tienen menores ingresos, por afectar a productos de primera necesidad como la energía o los alimentos.



En este sentido, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Extremadura, Alberto Franco, ha considerado que "el alza constante de los precios es alarmante y no concuerda con los salarios pactados en el 2020 del 1,5 por ciento", una situación que se está sufriendo aún más en la región extremeña, con un crecimiento de la inflación mayor que la media nacional a pesar de tener los salarios y las pensiones más bajos del país, ha dicho.



Ante esto, para CCOO "ya no hay más excusas" y el Gobierno central "tiene que subir el salario mínimo", tal y como se comprometió en su programa electoral, mientras que los empresarios "tienen que trasladar la subida de los precios a mejoras salariales en los convenios", si no quieren que "al final fracase la reactivación económica por culpa de la pérdida de poder adquisitivo y del consumo".



EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS



Cabe recordar que, según los datos conocidos este martes, en Extremadura la subida de precios esa cifra se sitúa en el 3,6 por ciento, lo que supone exactamente una subida 5 décimas respecto a la del mes de julio de este año.



Por su parte, la tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de agosto es del 3,3 por ciento a nivel nacional, 0,4 décimas superior a la registrada en el mes anterior, que supone la tasa más alta desde enero de 2011



Así, los grupos que influyen en la subida principalmente del IPC a nivel regional son los de Vivienda, cuya tasa aumenta 11,9 por ciento anual con respecto al mismo mes del año pasado como consecuencia a la subida de precio de la luz, mientras que destacar la bajada en vestido y calzado de un 11,9 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado, debido a las rebajas de agosto.



Finalmente, según destaca el sindicato, la variación mensual del índice general en Extremadura es del 0,3 por ciento y en la media nacional se sitúa en el 0,5 por ciento, mientras que en Extremadura, los grupos que han repercutido de una manera positiva en la tasa mensual han sido vestido y calzado, con una tasa del 0,6 por ciento, vivienda con una tasa del 0,7 por ciento y transporte con una variación del 1,3 por ciento.