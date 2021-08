Unión de Uniones pide medidas para paliar los desequilibrios por bajos precios de la uva

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante los precios "injustificadamente bajos" de la uva en esta vendimia, ha reclamado que se pongan en marcha medidas para solucionar los desequilibrios existentes en el sector vitivinícola.

En concreto, según ha informado en un comunicado, la organización agraria ha resaltado que ni los factores de oferta, ni la demanda creciente, tanto en el mercado interno como en exportaciones, justifican el reiterado incumplimiento de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en cuanto a garantizar a los productores un precio suficiente.

Así pues, ha denunciado que los precios hechos públicos en Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana no alcanzan el umbral de rentabilidad mínimo estando por debajo de los costes de producción en más del 25 por ciento respecto a los precios de compra que se han ofrecido.

Igualmente, para Unión de Uniones, tanto el Ministerio de Agricultura como la Comisión han de entender que el sector se encuentra en una situación grave de perturbación y desequilibrio del mercado, que repercute de manera más negativa que a nadie a los viticultores y que pone en riesgo el futuro de explotaciones en las principales regiones productoras.

Asimismo, la organización agraria ha señalado que existen opciones reglamentarias para que se desencadenen los mecanismos pertinentes que faculten a la Comisión para adoptar las medidas necesarias a fin de hacer frente a situación que se repite durante las tres últimas campañas.

"Si los precios de la uva no compensan los costes de producción y la Ley de la Cadena Alimentaria no sirve para corregirlo, y si el mercado atraviesa muchas dificultades y la regulación europea tampoco vale para adoptar medidas excepcionales, ni para regular, ni para poner en marcha la reserva de crisis, no sabemos a qué están jugando los políticos, ni para qué queremos tantos", han denunciando desde la organización.

De la misma manera, Unión de Uniones ha solicitado una reunión con el Ministerio que lidera Luis Planas con el objetivo de articular medidas que permitan solventar esta grave situación que atraviesa el sector.

La organización agraria ha recordado que se estima una producción para esta campaña 2021/22 que ronda los 40 millones de hectolitros, lo que supondría un descenso del 15 por ciento respecto a la anterior.

Finalmente, los descensos son más acusados en Castilla-La Mancha, con 22,5 Mhl estimados (-21%), y en Extremadura, con 2,3 Mhl previstos (-20%), así como los de C. Valenciana (2,2 Mhl y una caída del 19,4%) y Aragón, donde la previsión es de un 23,4 por ciento menos de vino hasta quedar en 969.400 hl.