La Unión pide cuarentenas para evitar propagación del virus del enanismo rugoso del maíz

La Unión de Extremadura ha exigido este miércoles a la Consejería de Agricultura que envíe a técnicos del Servicio de Sanidad Vegetal para determinar la intensidad del virus del enanismo rugoso del maíz detectado en el norte de Extremadura y la aprobación de medidas de cuarentenas para evitar su propagación.



Así pues, a través de una nota de prensa, la organización agraria explica que los productores de maíz de los riegos del Alagón en el Norte de Extremadura vienen padeciendo durante las dos últimas campañas una enfermedad en el maíz que les está reduciendo de "manera importante" las cosechas.



Así, sostiene que los agricultores vienen reclamando en las oficinas comarcales agrarias que les visiten las parcelas para determinar el tipo de infección que sufren sus cultivos de maíz y que cada año va afectando a "más superficie y con mayor virulencia", estas reclamaciones "no han tenido hasta la fecha resultado alguno".



De este modo, técnicos de la propia organización agraria han visitado estas parcelas, donde han detectado que la enfermedad que sufre un "importante número de agricultores" de estas comarcas es el denominado virus del Enanismo Rugoso en maíz (MRDV), producido por este virus y transmitida por el vector Laodelphax Striastellus.



Hasta la fecha esta enfermedad estaba localizada principalmente en el Valle del Ebro, pero por la información de los propios agricultores la misma ha aparecido en Extremadura hace dos años.



Se trata de un virus "difícil" de combatir, pues solamente se puede paliar en parte los efectos de la enfermedad utilizando variedades tolerantes al mismo, aunque estas "no están demostrando gran resistencia".

Por su parte, sí se puede luchar contra el vector que transmite esta enfermedad con prácticas culturales y con tratamiento con insecticidas para evitar la propagación de los insectos que actúan como vectores transmisores de la enfermedad.



Por todo ello, La Unión Extremadura ha presentado una "denuncia" en la consejería por la "apatía" del Servicio de Sanidad Vegetal, que teniendo a través de las Oficinas Comarcales Agrarias información de una enfermedad desconocida en los maíces, "no han actuado y no han asesorado a los productores".



Y es que, una "parte importante" de las producciones afectadas por este virus no se van a poder cosechar debido a la "pérdida total" de la cosecha, en otras menos afectadas las pérdidas van a ser superiores al 50 por ciento de la cosecha.