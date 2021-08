Gobierno investiga a Iberdrola por vaciar Valdecañas aprovechando el precio de la luz

Ep

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha calificado de "escandalosa" la situación que están sufriendo los embalses de Ricobayo (Zamora) y Valdecañas (Cáceres), ambos gestionados por Iberdrola, ante la "drástica" reducción de sus aguas y ha asegurado que ya se está investigando a la eléctrica, a la que se ha remitido una carta "para decirle que esto no puede ser".



"No es razonable vaciar en prácticamente en 6 semanas un embalse como ha ocurrido en Zamora", ha denunciado la vicepresidenta tercera en una entrevista en el programa 'Al rojo vivo' de La Sexta recogida por Europa Press.



Ante esto, la ministra ha avanzado que se tendrá que aplicar el artículo 55 de la Ley de Aguas, donde se prevé que por razones extraordinarias se puedan introducir limitaciones al vaciado del caudal de los embalses.



Ribera ha explicado que esta situación tiene que ver con las cláusulas concesionales, que probablemente no preveían una intervención para garantizar caudales ecológicos y mínimos en los embalses, sino un volumen de agua concesionado al año.

"Por eso, la empresa justifica que están cumpliendo con todos los requisitos y esto me parece escandaloso", ha remarcado.