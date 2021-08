El IPC baja un 1,2% en julio en Extremadura y la tasa interanual se sitúa en el 3,1%

Ep

El Índice de Precios de Consumo bajó un 1,2 por ciento en julio en Extremadura en relación con el mes anterior, mientras que en comparación con el mismo mes del año pasado los precios se sitúan un 3,1% más altos, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Los precios crecieron en julio en Extremadura, en relación con el mes anterior, en Ocio y cultura (0,9%), en Transporte (0,6%), en Hoteles, cafés y restaurantes (0,5%), mientras que se mantuvieron estables en Enseñanza.



Por el contrario, bajaron en Vestido y calzado (-13,4%), Vivienda (-1,3%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,8%), Bebidas alcohólicas y tabaco y Menaje (-0,4%), Medicina (-0,3%), Comunicaciones y Otros (-0,2%).



En los últimos doce meses, los precios han crecido significativamente en Extremadura en Vivienda (11,4%) y en Transporte (9,2%). También han subido Alimentos y bebidas no alcohólicas y Hoteles, cafés y restaurantes (1,3%), Vestido y calzado (1%), Otros (0,7%), Menaje (0,6%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,3%) y Medina (0,2%).



Por el contrario, se han registrado bajadas de los precios en el último año en Comunicaciones (-3,1%) y Ocio y Cultura (0,9%).



DATOS NACIONALES



El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó un 0,8% en julio en relación al mes anterior y situó su tasa interanual en el 2,9%, dos décimas por encima del mes anterior y su tasa más elevada desde principios de 2017, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman los avanzados a finales del mes pasado por el organismo.



Con este repunte, con el que el IPC anual encadena su séptima tasa positiva consecutiva, la inflación continúa en niveles desconocidos desde hace cuatro años. De hecho, esta tasa del 2,9% es la más elevada desde febrero de 2017, cuando se situó en el 3%.



A la evolución de los precios en julio ha contribuido, principalmente, el encarecimiento de los servicios de alojamiento y de los alimentos y el hecho de que los precios de la telefonía se mantuvieran estables, frente al retroceso que experimentaron en el mismo mes de 2020.



En el otro extremo destaca el descenso de precios en el grupo de vivienda, que recortó su tasa anual 1,5 puntos, hasta el 9,4%, por la rebaja del IVA en los precios de la electricidad. En cambio, en julio de este año aumentaron los precios del gas, frente al retroceso que registraron en igual mes de 2020.



En tasa mensual (julio sobre junio), el IPC bajó un 0,8% tras cuatro meses de aumentos. Se trata del mayor recorte mensual de la inflación desde julio de 2020, cuando disminuyó un 0,9%. A ello también contribuyó el descenso del IVA en la electricidad, así como las rebajas de verano en vestido y calzado.



Por su parte, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) situó su tasa interanual en julio en el 0,6%, cuatro décimas más que en junio y 2,3 puntos inferior al índice general.