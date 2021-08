UGT insiste en la necesidad de derogar la reforma laboral

La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha insistido este martes en la necesidad de derogar la reforma laboral y ha pedido apostar por políticas que incentiven la calidad en el empleo.



En concreto, la dirigente sindicalista ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, en la que ha valorado las cifras de paro registradas por la región el pasado mes de julio. Según las mismas, el paro ha bajado en 7.311 personas en julio sobre junio (-7,11 por ciento), lo que sitúa la cifra total de personas sin trabajo en 95.502 en la región.



Por ello, y a la vista de dichos datos, Sánchez ha considerado que ahora toca afrontar la recuperación económica bajo los parámetros de la "igualdad" y la "justicia social".



"Se trata de convertir la recuperación en una oportunidad para cambiar nuestro modelo productivo cambiar un mercado de trabajo volátil, precario y parcial por otro de calidad, con salarios dignos, empleo estable y reforzar nuestro sistema de protección social", ha destacado.



Asimismo, ha considerado que se deben mejorar las rentas de los trabajadores, especialmente los que menos ganan, por los que ha aseverado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) este año "no puede esperar".



También ha indicado que es "preciso mejorar" el escudo social, empezando por la protección por desempleo, y que es necesaria una "reforma en profundidad" de las políticas activas de empleo para reducir el "elevado porcentaje" de personas paradas de larga y muy larga duración.



"Las medidas que en Extremadura los agentes sociales y económicos estamos acordando con la Junta de Extremadura, dentro de la concertación social, están dando sus frutos en la actualidad y esperamos que sean productivas en un futuro no muy lejano con los planes y estrategias que deben tener trascendencia en nuestra región en generación de empleo", ha añadido.



De esta forma, ha destacado que la bajada de paro registrado en el mes de julio ha sido el "mayor descenso" en ningún mes desde que se comenzara en el año 1996.



Por sectores de actividad, se produce un descenso de parados en todos ellos exceptuando agricultura. La agricultura tiene un "ligero aumento" por la finalización de algunas campañas de recolección como la campaña de la cereza, aunque su evolución es la "más favorable desde el año 2010", según ha informado UGT en nota de prensa.



El sector servicios como es habitual debido al peso que tiene en el mercado de trabajo de Extremadura, vuelve a ser como en meses anteriores el de mayor bajada en términos de desempleo, suponiendo más del 76 por ciento de la bajada del mes, en ello tiene que ver mucho dos subsectores como la hostelería y comercio y este mes en mayor medida que con anterioridad las actividades administrativas.



La hostelería ha disminuido los desempleados en 1.009 y el comercio en 646 desempleados menos, con "disminuciones significativas" respecto al mes anterior. Otro subsector que ha tenido un buen comportamiento ha sido el de sanidad y servicios sociales, con una bajada de -839.



El sector de construcción tiene un "buen comportamiento" al igual que el resto de los sectores, tanto con el mes anterior, como con el mismo mes del año 2020. Siendo la construcción de edificios, con una bajada de 201 desempleados, y sus actividades profesionales, con 228, los que provocan la bajada del sector.



"Esperemos que estos datos se mantengan en el mes de agosto y no haya el común parón laboral que periódicamente realiza la construcción en agosto", ha deseado UGT Extremadura.



Por lo que respecta a la industria, la disminución es la mayor caída de todos los meses de la serie histórica, recayendo principalmente en la industria de la alimentación con una bajada de 371 desempleados menos y 48 desempleados menos en la fabricación metálica. Sin empleo anterior representa la mayor caída en este mes de la serie.



Por género, en el mes de julio, el paro en las mujeres desciende en mayor medida que el de los hombres, con un descenso de 4.843, el 66 por ciento, mientras que los hombres bajan en menor medida, con 2.468.



De este modo, para que la brecha de género se pueda igualar respecto al de los hombres estas cifras porcentuales deberían consolidarse en el tiempo, ha planteado el sindicato. El anual el descenso entre hombres fue de 5.926 y las mujeres en 4.579.



Los parados de larga duración descienden por segundo mes consecutivo en 1.502, haciendo un total de 54.521. Las ramas donde más se concentran los parados de larga duración, son en la Administración Pública y la hostelería.



Asimismo, se han firmado 60.149 contratos, reduciéndose la cifra respecto al mes pasado, mientras que se incrementan respecto a julio del año pasado.



Finalmente, a su entender, lo negativo sigue siendo que la mitad de las contrataciones sigue siendo de menos de 15 días, debido a las contrataciones temporales, ya que los indefinidos solo suponen el 3,74 por ciento.