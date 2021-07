CCOO Extremadura valora la bajada del paro pero alerta de la "brecha de género"

Ep

CCOO de Extremadura ha valorado que la EPA del segundo trimestre publicada este jueves refleja que "la reactivación económica se está traduciendo en una fuerte recuperación del empleo" en la región, algo que considera "muy positivo", pero ve "alarmante" que está aumentado la brecha entre mujeres y hombres y que el empleo que se está creando es "temporal y de poca calidad".



Y es que, de las 11.500 parados menos que se han registrado este trimestre, 10.300 eran hombres y solo 1.200 mujeres, por lo que "en vez de caminar hacia una igualación en las tasas de paro, se está produciendo un mayor distanciamiento", señala CCOO en una nota de prensa, en la que ve "fundamental poner en marcha políticas activas de empleo y de conciliación laboral que favorezcan la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo".



La secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, recalca además que, si bien es cierto que las cifras de empleo y ocupación "son muy positivas, no se pueden obviar los problemas del mercado de trabajo regional" y, en ese sentido, desde el sindicato se consideran "prioritarios" el incremento del salario mínimo interprofesional y la derogación de la reforma laboral para mejorar la calidad del empleo.



Destaca el sindicato que el "notable avance" de la campaña de vacunación y los fondos de reconstrucción de la Unión Europea "han de ser los pilares de la progresiva recuperación de la economía", pero CCOO advierte que esta recuperación "no será justa, ni llegará a toda la ciudadanía, si no viene de la mano de una dignificación de las condiciones laborales, con incrementos salariales, la consolidación de las prestaciones y los servicios públicos y un empleo cualificado y estable", apunta.



RESULTADOS TRIMESTRALES



Cabe recordar que, de acuerdo a los datos publicados este jueves, el número de personas ocupadas en Extremadura sube en 28.300 personas respecto al trimestre anterior, el 7,59 por ciento, hasta alcanzar los 401.000 ocupados en la región. Por sexo, el aumento de empleo ha afectado de mayor medida a los hombres con una subida en la ocupación de 17.1000 hombres y frente a a la subida de 11.200 mujeres respecto al trimestre anterior.



La tasa de paro regional alcanza el 19,15 por ciento y el número total de población activa se sitúa en este final del segundo trimestre en 496.500 personas, que suponen 16.800 personas más que el trimestre anterior, mientras que la población activa aumenta en el trimestre en 16.800 personas (+10.000 hombres y +6800 mujeres).



Por sectores, el empleo crece especialmente en Agricultura (+15.700), siendo el crecimiento femenino en términos relativos bastante superior al de los hombres. El empleo femenino en la agricultura crece un 147% (+5.600) frente al crecimiento de los hombres que lo hace a un ritmo del 35,89%.



En Industria el empleo crece (+6.700), dicho crecimiento en términos porcentuales es ligeramente superior en las mujeres que en los hombres. Un 17,07% mujeres frente al 16,72% de los hombres. Construcción crece a un ritmo del 1,69% siendo el empleo femenino (+1.200 personas) superior al masculino, que por su parte decrece en (-500 personas)



El sector Servicios crece en +5.500 personas, siendo superior en términos absolutos el empleo femenino al masculino.



Por otro lado, la región alcanza los 95.100 desempleados en la región, que suponen 11.500 menos que el trimestre anterior, en el que se registra en el tramo masculino una disminución de 10.300 parados y en el femenino una disminución de 1.200 mujeres. La disminución de empleo masculino representa el 90% del total, frente al 10% de la disminución de empleo femenino.



De esta manera, la tasa de paro se sitúa en el 19,15 por ciento, que en el caso de los hombres es del 13,58 por ciento, y de las mujeres, del 25,82 por ciento.



Respecto al empleo asalariado, se produce un incremento en este trimestre de 27.700 personas, del tal forma que es el sector privado, el que registra este mayor incremento en el empleo con +27.800 asalariados frente al sector público, que disminuyó en 100 personas. Esta caída en el sector público no se manifiesta tampoco por igual en ambos sexos ya que en los hombres se produce un aumento en la contratación de 1.400, mientras que en las mujeres hay una caída de -1.300, apunta CCOO.



Si se desagregan los datos en función de la temporalidad en la contratación, se observa un importante aumento del empleo temporal, con 20.500 personas más que el trimestre anterior, siendo el reparto entre hombres y mujeres de un 50 por ciento.

El incremento de asalariados con contratación indefinida experimenta una subida de 7.300 personas, siendo bastante superior en hombres (+6.900) que en mujeres (+300)