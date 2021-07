Fernández Vara: "Ellos se lo pierden" porque "necesitan" a España

Ep/Rd

Fernánde Vara ha reiterado respecto a las regiones que no van a acudir este viernes a la Conferencia de Presidentes en Salamanca que "ellos se lo pierden porque a España la necesitan", por lo que ve "una falta de acierto el ausentarse" de esta reunión.

Según el Jefe del Ejecutivo Extremeño, "ellos se lo pierden, porque a España la necesitan, al resto de España la necesitan; la prueba la tienen en que cuando necesitan al resto de España llaman, por cierto, con todo el derecho del mundo".

Además, Fernández Vara ha añadido que, "cuando sobreviene un incendio aparatoso, la UME va a Cataluña como viene a Extremadura o va a Andalucía o va a Galicia", matizando que "estas cosas pasan desapercibidas, ustedes quieren bilateralidad para las perras y multilateralidad para el resto; no hombre no, no hombre no".

A este respecto, ha aseverado que él defiende "que los ciudadanos de Cataluña, del País Vasco y de toda España tienen derecho a todo lo que España tiene" por lo que entiende que "es una falta de acierto ausentarse" de la Conferencia de Presidentes que es "la única institución" que tiene España en la que están "todos".

Así, ha remarcado que "el único espacio público que hay donde el presidente del Gobierno y los presidentes de las Comunidades Autónomas se reúnen es la Conferencia de Presidentes".

También, ha explicado que no le "gustaría" que la Conferencia de Presidentes se convierta "en un Congreso de los Diputados bis", porque a la misma "no se va a defender a un partido" sino "a los ciudadanos a los que representas, que son todos".

"Por tanto, yo invitaría a la gente a que dejara los carnés del PP, PSOE o el que sea, que lo dejen en sus despachos oficiales y los vuelvan a coger cuando vuelvan de la Conferencia de Presidentes", ha subrayado, reiterando que "aquello no es el Congreso de los Diputados, allí no se hace oposición, allí se construye país".

De este modo, Fernández Vara ha considerado que "mal haríamos si algo tan importante como es el diálogo" se convierte "en un diálogo de besugos" pues, "este país tiene suficientes retos por delante como para que los presidentes no seamos líderes de la oposición al Gobierno de España".

Igualmente, ha defendido que "todo el mundo tiene derecho a tener sus ideas" y sus "posiciones" pero "a España se la gobierna entre todos" ya que -ha dicho- "por mucho que se empeñen no va a hacer elecciones mañana".

"Si es que esta estrategia enloquecida de estar pidiendo elecciones todos los días hace que haya fuerzas políticas que parece como si estuvieran en campaña y en campaña uno se olvida de lo importante para fijarse en los intereses electorales; lo importante se llama España y España no puede estar de campaña permanente, este es un país que necesita sensatez y sosiego", ha sentenciado.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo extremeño ha incidido en que "un país no se puede gobernar mirando las encuestas" porque "los liderazgos se construyen representando los intereses de la ciudadanía" y "haciéndote cargo de las expectativas de la gente, no de tus expectativas, no las de tu partido", matizando que " y ´ésto que digo vale para todos".