Cámara Comercio Badajoz dejará de seguir decisiones de Creex por "falta de transparencia"

El presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardiña, ha anunciado que ha tomado la decisión de no someterse, de ahora en adelante, a los criterios de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) y por ende a los de la Confederación Empresarial de la Provincia de Badajoz (Coeba) por su "falta de transparencia" y hasta que estas entidades no apliquen los criterios de transparencia que se vienen empleando en la organización cameral.

Así lo ha anunciado este miércoles, día 21, en una rueda de prensa en la que García Sardiña ha recordado que se presentó a las elecciones de la Cámara en 2018 en una candidatura integrada dentro de una de las organizaciones miembros de la Creex, en concreto Coeba, por lo que ha valorado que eso hace que determinadas decisiones que se toman en la Creex y en sus organizaciones miembros se apliquen en la Cámara.

"No me siento obligado a cumplir las decisiones que provengan de los órganos de gobierno de la Creex y de sus organizaciones miembros. ¿Por qué? Pues porque hemos detectado una falta de transparencia en las actuaciones de la patronal", ha remachado el presidente de la Cámara pacense, para quien la patronal "no aplica los mismos criterios de transparencia" que la organización cameral.

Esto último, ha aseverado, puede suponer de cara al futuro "un riesgo para la reputación de la Cámara por la vinculación con la patronal", que no hace públicas sus cuentas, ni su listado de proveedores, mientras que en la Cámara de Comercio en ese sentido están siendo "ejemplares", como ha defendido, junto con que no pone "en duda la gestión" sino los criterios de transparencia y de rendición de cuentas y "más en organizaciones que estamos recibiendo dinero público", por lo que tienen que "justificarlo".

De esta manera, ha adelantado que "esta decisión de no someter la Cámara de Comercio a las decisiones de la patronal estará vigente hasta el momento en el que la patronal, la Creex, haga públicas sus cuentas anuales del año 18, del año 19, y su listado de proveedores con el importe que estos proveedores le están facturando a la patronal", y que con ello pretende en primer lugar "proteger" la Cámara "de posibles riesgos reputacionales" dado que "mucha gente nos mete a todas las organizaciones en el mismo saco".

En segundo lugar, pretende mejorar la imagen de la patronal, "de mi patronal", ha apuntillado, para defender que la transparencia y "sobre todo" cuando se manejan fondos públicos es la herramienta "más potente" que puede tener una organización empresarial "para prestigiarse de cara a los empresarios".

"Queremos conocer las cuentas de la Creex y de sus organizaciones miembros de los ejercicios 18 y 19, queremos saber quiénes son los proveedores de la Creex, queremos saber cuánto le facturan estos proveedores a la Creex, queremos que la Creex y sus organizaciones miembros apliquen, como mínimo, los mismos criterios de transparencia y de buen gobierno que estamos aplicando en la Cámara de Comercio", ha insistido Mariano García.

Así y sobre dichas cuentas, ha matizado que es miembro de la junta directiva de la Creex en representación de Coeba y lleva dos años pidiendo las cuentas, así como que en el caso de las de 2018 las pidió, pero no se las enseñaron ni a él ni a ningún miembro de la junta directiva y decidió votar a favor de su aprobación "sin haberlas visto".

En el caso de las de 2019 "se repitió la dinámica" y "ya" lo dijo "internamente", al tiempo que ha detallado que pidió las cuentas, que no le entregaron y cuando llegó a la reunión le dieron "un folio con una serie de ingresos por un lado, de gastos por otro", cuando las cuentas de la Cámara aprobadas este pasado martes y que están publicadas en su portal "es un tocho de 40 páginas".

Y es que, como ha insistido, en la aprobación de las cuentas del año 19 "ya" dijo "internamente" que no le parecía "correcto" y "de hecho" se abstuvo en la votación, porque si no le enseñaban las cuentas no tenía criterio ni para aprobarlas ni para rechazarlas, ante lo cual ha remachado que él mismo "ya internamente" ha hecho "todo lo posible" y lleva diciendo dos años a nivel interno que "hace falta transparencia", y ha defendido que las organizaciones empresariales tienen que ser "ejemplares".

COEBA Y LA SALIDA DE DONCEL

Preguntado por la posible relación de esta decisión con la salida de Emilio Doncel como presidente de Coeba y la llegada del también secretario general de la Creex, Javier Peinado, a la presidencia en funciones de la misma, el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz ha reconocido que "hay un punto de inflexión" en la sesión de la Asamblea de Extremadura del pasado jueves, donde tres grupos políticos "vierten graves acusaciones de falta de transparencia a la Creex y a sus organizaciones empresariales".

Unas "acusaciones que son razonadas" porque, en su opinión, "hay que hacer autocrítica", "eran acertadas", y "perjudican a todos" puesto que son empresarios y sus organizaciones "están siendo acusadas públicamente ya en la Asamblea" y no es él mismo quien lo dice en una junta directiva de la Creex sino los grupos políticos en el Parlamento, "todo eso nos perjudica a todos los empresarios".

"Lo que pretendo con esto es separar un poco y distinguir cómo estamos haciendo las cosas en la Cámara de Comercio y cómo se están haciendo en otras organizaciones a las que yo pertenezco y además que lo llevo diciendo mucho tiempo dentro de esas organizaciones", ha incidido García Sardiña, que en esta decisión de la Cámara se siente "muy respaldado" por organizaciones miembros de las patronales, por organizaciones miembros de la Cámara y por organizaciones ajenas a las patronales y a la Cámara.

De igual modo, ha puntualizado que sigue perteneciendo a Coeba y que quiere ayudar a la organización y mejorar su imagen: "quiero que mi patronal, a la que yo pertenezco, sea un ejemplo de transparencia, de buen hacer y de ejemplaridad, los empresarios lo estamos pasando muy mal, le estamos pidiendo sacrificio, le estamos pidiendo esfuerzos, están pagando impuestos y nosotros desde las organizaciones es que no hay alternativas, es que solo cabe ser absolutamente ejemplar".

Interpelado por la razón de dicha falta de transparencia de la Creex, ha hecho hincapié en que no lo conoce y que lo que le dijeron en la junta directiva del año pasado, de la que forma parte como uno de los representantes de Coeba, fue que él no lo podía pedir sino que lo tenía que hacer a través del presidente de su organización, de manera que se lo dijo al presidente de Coeba que las pidiera pero desconoce "a dónde fue eso".

"Ahora es que el presidente de Coeba se tiene que pedir a sí mismo las cuentas porque es la misma persona, entonces es un esquema de gobernanza insostenible", ha admitido, para reconocer que cree que, tras la marcha de Doncel, se tendrían que haber convocado elecciones en Coeba puesto que el hecho de que Javier Peinado sea presidente en funciones de esta última y secretario general de la Creex y el que una persona "acumule" toda la representación y todos los cargos "no es sano" ni "un buen mensaje para el colectivo empresarial ni para la sociedad".

Con su intervención, Mariano García ha querido "dejar claro" que su decisión de no someterse a futuros acuerdos tomados en esas entidades es "totalmente unilateral y personal" y ha dado "libertad total" al resto de miembros de Coeba para actuar según su conciencia.

"He decidido dar este paso al frente porque hace tres años asumí un compromiso con todos los empresarios para defenderlos y velar por sus intereses, y pienso seguir cumpliendo con él", concluye.