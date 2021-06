La Creex considera el preacuerdo sobre pensiones "un paso en la buena dirección"

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, ha señalado que el preacuerdo en materia de pensiones alcanzado por CEOE, CEPYME y los sindicatos con el Ministerio de Seguridad Social es "un paso en la buena dirección".

Asimismo, destaca que este paso ha sido posible "gracias a la responsabilidad" que han demostrado las organizaciones empresariales para "no poner en peligro" la llegada de los fondos de recuperación de la UE.

En concreto, ,Peinado ha comentado que este "condicionante" ha hecho que las organizaciones empresariales cedan en cuestiones en las que "seguramente en otra tesitura" no lo hubieran hecho, pero considera que durante toda la pandemia tanto las organizaciones como el empresariado "en general" han "dado ejemplo de altura de miras, compromiso y responsabilidad".

En cuanto al contenido del preacuerdo, Peinado ha indicado que hay un "sentir general de que es "necesario" reformar el sistema de pensiones, pero que la reforma "no debe hacerse a costa de dañar la competitividad de las empresas alargando la edad de jubilación, sobre todo en ciertos sectores, donde el propio ciclo natural biológico de las personas hace que caiga su productividad al llegar a ciertas edades".

Y es que a nadie se escapa que hay ciertos trabajos en los que, por el nivel de esfuerzo, y no solo físico, que exigen, "no es viable que siga una persona de 68 años, y en ciertos casos ni de 60", y los trabajadores "merecen un descanso y la empresa necesita un relevo para mantener la productividad y no perder competitividad", ha explicado.

Del mismo modo, como cuestiones concretas, Peinado ha reconocido que el Ministerio ha sido "sensible" en ciertas cuestiones como la aplicación de bonificaciones del 75% en las cuotas por contingencias comunes para las IT a partir de ciertas edades y se ha contemplado que en algunos sectores se siga limitando la edad de jubilación en determinados casos.

"No se trata de demonizar las bajas, sino de poner sobre la mesa una realidad", señala, en referencia a que las personas de más edad enferman más que los jóvenes, y ese coste de bajas "más frecuentes y de mayor duración no tiene que cargarse a espaldas de las empresas porque se imponga un retraso en la edad de jubilación", ha comentado.

"En esto se ha alcanzado un acuerdo que, al menos, palía ese coste", añade Peinado, quien sitúa entre los temas pendientes estaría el de la inclusión en los convenios colectivos de algunos sectores que se limite la edad de jubilación.