La Unión lamenta que haya fruta sin recolectar por falta de mano de obra en Extremadura

La Unión de Extremadura lamenta que haya fruta que no se está recolectando debido a la falta de mano de obra en el campo extremeño cuando hay más de 100.000 parados en la comunidad autónoma.



En concreto, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, referidos al mes de mayo, en Extremadura hay 104.146 parados de los cuales 10.520 corresponden al sector agrario.



Una cifra "tan elevada" que "contrasta con la escasez de mano de obra" que cada campaña se encuentra a la hora de las recolecciones principalmente de la fruta, la vendimia y la aceituna.



A modo de ejemplo, hay 1.057 parados en el sector agrario en Badajoz, 417 en Don Benito y 235 en Navalmoral de la Mata. "¿Cómo es posible tener, por ejemplo, 417 parados en Don Benito y no encontrar manos de obra para recolectar la fruta de hueso en este municipio?", se preguntan desde la organización agraria.



Para La Unión la "excusa" de los salarios bajos "ya no se puede esgrimir", en tanto que estos se han "revalorizado más de un 26 por ciento" en los tres últimos años, y "aun así no hay trabajadores para cubrir la demanda de los agricultores y ganaderos extremeños", según informa en una nota de prensa.



Otro dato "curioso" aportado por la organización agraria es que hay un total de 988 parados extranjeros en la región en el sector agrario. Además, señala que a mientras que no se cubren los puestos de trabajo, en Extremadura hay 77.547 beneficiarios de prestaciones totales por desempleo en Extremadura; 32.013 del subsidio de desempleo; 12.256 del subsidio agrario; y 963 de la renta agraria.



"No es posible tener estas cifras de paro y que estemos dejando fruta sin recolectar por falta de mano de obra, que sigamos gastando presupuestos en ayudas por desempleo en plenas campañas de recolección, que cuando realmente no hay trabajo, las compensaciones por desempleo sean de un importe escasísimo y que en definitiva con esta política de trabajo estemos fomentando el fraude y la picaresca", añade la organización agraria.



Y mientras tanto, los inspectores de trabajo "persiguiendo a los agricultores que intentan recolectar la fruta como sea posible en vez de perseguir las actitudes fraudulentas de los que reciben prestaciones por desempleo cuando este realmente no existe".