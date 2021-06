Junta ve reforma tributaria Plan Recuperación como ejercicio de "responsabilidad fiscal"

Ep.



El director general de Tributos de la Junta de Extremadura, Francisco Javier García, ha considerado que la propuesta de reforma del sistema tributario contenida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España obedece a un ejercicio de "responsabilidad fiscal", que se basa en los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera.



De este modo, ha añadido que, cuando dicha reforma se adopte y en función de los términos en los que se adopte, el Ejecutivo extremeño estudiará el efecto de cualquier medida que impacte sobre el contribuyente extremeño.



Se pretende así, ha apuntado, asegurar que la carga fiscal que soporten los ciudadanos siga repartiéndose de "manera justa", como así pretende el Plan de Recuperación, ha precisado, y que los recursos recaudados alcancen para financiar los servicios públicos.



"A nuestro juicio, la propuesta de reforma del sistema tributario contenida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia obedece a un ejercicio de responsabilidad fiscal basado en los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera, cuya finalidad última es garantizar el estado del bienestar, de lo que se trata es de conseguir un sistema tributario más eficiente", ha recalcado el director general de Tributos.



Francisco Javier García ha realizado estas declaraciones en la respuesta a una pregunta formulada este miércoles en la Comisión de Hacienda en la Asamblea de Extremadura por el diputado 'popular' Luis Alfonso Hernández Carrón.



En ella, Carrón se ha interesado por la valoración de la Junta de la creación de nuevas figuras tributarias y el incremento de otras ya existentes contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado por el Gobierno de España a Bruselas.



OBJETIVOS DE LA REFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO



En su intervención, el director general ha mencionado que la reforma del sistema tributario español pretende hacerlo "más equitativo, progresivo y justo" y que avance en el diseño de la fiscalidad medioambiental con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio plazo y reduciendo el déficit estructural.



García ha considerado que es "prioritario" modernizar el sistema fiscal haciéndolo "más justo y redistributivo" garantizando la sostenibilidad del gasto público, especialmente comprometido por las consecuencias de la crisis sanitaria de la Covid-19.



Por ello, ha defendido que las medidas contempladas en el plan, están dirigidas a hacer compatible un crecimiento económico "equilibrado, sostenible e inclusivo" con el fortalecimiento del estado del bienestar reduciéndose desigualdades, aprovechando la ventajas que aporta la digitalización y la transición justa para ganar competitividad y generar empleos "dignos y de calidad".



De este modo, entre las medidas que se propone implementar, se encuentran medidas para la modernización del sistema fiscal para hacerlo "más progresivo y sostenible", medidas fiscales que contribuyan a una transición ecológica, medidas asociadas a la transformación digital, medidas relativas a las transacciones financieras y medidas tributarias de adopción en el corto plazo, algunas de ellas ya aprobadas.



En esta línea, y sobre la modernización del sistema fiscal, el director general se ha detenido en que las reformas que se propongan deben "calibrar adecuadamente" el momento actual y el esperado a medio y largo plazo.



Así, y sin perder de vista los principios fundamentales que deben inspirar la reforma, debe lograr acertar en los "tiempos apropiados" para la entrada en vigor de cada modificación, de forma que no frene la recuperación económica pero permita a su vez proteger el estado de bienestar y reducir el déficit estructural del país.



En esta línea, el director general de Tributos ha recalcado que para la implantación de las medidas contenidas en el Plan de Recuperación "no hay duda" de que será preciso contar con el "necesario y suficiente" consenso social al respecto.



EL PP TACHA LA REFORMA DE "SABLAZO FISCAL"



Por su parte, el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón ha considerado que la reforma tributaria contenida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia representa el "mayor sablazo fiscal de la historia".



En su intervención, Carrón se ha referido a que dicho plan enviado a Bruselas contiene una amplia batería de medidas tributarias que representa un endurecimiento de la presión fiscal, entre ellas la eliminación de los tipos reducidos del IVA, la subida del diésel, peajes de autovías o el fin de los beneficios fiscales a los planes de pensiones privados.



De este modo, y en su opinión, la eliminación de exenciones, deducciones o bonificaciones "choca frontalmente" con el anuncio que realizó el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en el Debate sobre el Estado de la Región, quien avanzó la "eliminación del impuesto de donaciones mediante una bonificación del 99 por ciento".



Un hecho que al PP le llama "poderosamente la atención" y ha pedido al director general que le saque de este "sinsentido", al que ha preguntado si puede asegurar que tras la "armonización" dicho impuesto no se volverá a pagar en Extremadura.



Asimismo, y en el turno de réplica, Carrón ha considerado que los extremeños pagarán más que la media de los españoles tras la armonización de Pedro Sánchez en los impuestos de donaciones y sucesiones, al tiempo que ha acusado a la Junta de saber que se va a pagar y ha criticado que el anuncio de Vara vaya a quedar "en papel mojado" y "sin efectividad".



"Los cierto es que estamos ante el mayor sablazo fiscal de la historia, un incremento para la recaudación de Hacienda, ni más ni menos, de entre 62.000 y 80.000 millones de euros, por mucho que desde el gobierno socialista ustedes nos lo intenten vender como una modernización", ha dicho.



Por ello, ha pedido ir a "otro sitio con esa falacia" y se ha preguntado por qué modernización puede haber si otros países del entorno español hacen lo contrario como Portugal, Italia, Grecia, Francia o Reino Unido.



TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA DE ESPAÑA



Finalmente, en el turno de dúplica, el director general de Tributos, Francisco Javier García ha precisado que la Junta no suprime el impuesto de donaciones sino que lo modula, por lo que ha instado a llamar a las "cosas por su nombre".



También, y sobre el Plan de Recuperación, García se ha referido a que la Comisión Europea lo aprobó la pasada semana y ha añadido que la institución europea considera que incluye una "extensa gama de reformas" y que "transformará profundamente" la economía de España, que la hará "más verde, más digital y más resiliente".



"Hemos apoyado este plan porque es ambicioso, previsor y ayudará a construir un mejor futuro para los españoles", ha sostenido la Comisión según ha indicado García, además de recalcar que este órgano considera que es una "oportunidad única" no solo para fortalecer la recuperación del país tras la pandemia sino para contribuir a una economía "más justa socialmente, más sostenible y más dinámica".



En este sentido, ha acusado al diputado Luis Alfonso Hernández Carrón de olvidarse de la función social de los impuestos, además de considerar que el PP se ha empeñado en "pervertir" el debate sobre la fiscalidad. "Ustedes están inmersos en la demagogia, nosotros en la sensatez", ha apuntado.