La industria aumentó en abril su facturación un 24,5% en Extremadura

Rd./Ep.

El Índice General de Cifras de Negocios en la Industria (ICN) experimentó en abril una tasa interanual del 24,5% en Extremadura (en España 69,4%) respecto al mismo mes del año anterior, según los datos proporcionados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así pues, en lo que va de 2020 (enero-abril), la cifra de negocios aumenta en Extremadura un 4,3% (en España la tasa fue de 13,7%).

En este sentido, la cifra de negocios aumenta respecto a abril de 2019 en todas las comunidades autónomas, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Por tanto, los mayores incrementos se producen en Galicia (110,5%), Comunidad Foral de Navarra (101,3%) y Comunidad Valenciana (97,6%). Y los menores en Extremadura (24,5%), Canarias (28,9%) y La Rioja (31,1%).



A NIVEL NACIONAL

En el conjunto del país, la cifra de negocios de la industria se ha disparado un 69,4 por ciento el pasado mes de abril respecto al mismo mes de 2020, registrando así su mayor repunte desde el inicio de la serie, en el año 2002.



Con el avance de abril, la facturación de la industria suma dos meses consecutivos de ascensos tras haber encadenado anteriormente un año de tasas interanuales negativas por la crisis del Covid.



Sin embargo, hay que tener en cuenta que la comparación interanual se realiza sobre abril de 2020, mes afectado de lleno por el primer estado de alarma, la paralización durante dos semanas de toda actividad no esencial y el confinamiento domiciliario.



Por sectores, los bienes de consumo duradero han disparado sus ventas un 229,2 por ciento interanual, mientras que los bienes de equipo han facturado un 167,5 por ciento más, y la energía, un 150,7 por ciento más. Les siguen los bienes intermedios (+67,8%) y los bienes de consumo no duradero (+19,2%).



Las ramas donde más han aumentado las ventas en tasa interanual han sido la fabricación de motocicletas (+687,5%), la fabricación de artículos de joyería, bisutería e instrumentos musicales (+310,2%), la confección de prendas de vestir (+305,9%) y la fabricación de muebles (+244,5%).



Corregido el efecto calendario y la estacionalidad, la cifra de negocios de la industria ha subido un 68,1 por ciento interanual en el cuarto mes del año, frente al avance del 19,3 por ciento experimentado en marzo.



En los cuatro primeros meses del año, la facturación de la industria acumula un aumento medio del 13,7 por ciento, destacando los avances de las ventas en la fabricación de motos y bicicletas (+59,7%), la fabricación de electrodomésticos (+55,8%) y la fabricación de vehículos de motor (+38,7%).



SUBIDA MENSUAL DE LAS VENTAS DEL 0,8%



En términos mensuales y en datos corregidos de estacionalidad y calendario, la industria ha registrado un aumento de sus ventas del 0,8 por ciento, frente al incremento del 2,4 por ciento registrado el mes anterior.



Por sectores, sólo la energía ha recortado las ventas en abril (-9,1% respecto a marzo). El mayor ascenso, del 3,7 por ciento, ha sido para los bienes de equipo, a los que han seguido los bienes intermedios (+1,8%), los bienes de consumo duraderos (+1,6%) y los bienes de consumo no duraderos (+0,2%).



Las actividades que más han incrementado sus ventas respecto a marzo han sido la fabricación de otro material de transporte (+30,1%), la industria del tabaco (+17,7%) y la fabricación de vehículos de motor (+6,7%), mientras que las que más las han recortado han sido las coquerías y el refino de petróleo (-9,1%), la fabricación de maquinaria y equipo (-8,2%) y la fabricación de productos farmacéuticos (-3,9%).



TODAS LAS COMUNIDADES EN TASAS POSITIVAS



La cifra de negocios de la industria ha aumentado en abril en todas las comunidades autónomas en tasa interanual.



Los mayores ascensos se han producido en Galicia (+110,5%), Navarra (+101,3%), Comunidad Valenciana (+97,6%) y País Vasco (+91,8%), mientras que los menores los han presentado Extremadura (+24,5%) y Canarias (+28,9%).