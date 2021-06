La producción industrial crece en Extremadura un 20,6% en abril

Ep

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha crecido en Extremadura un 20,6 por ciento en abril en relación al mismo mes de 2020, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Según el destino económico de los bienes, en Extremadura, se han registrado tasas de variación positivas respecto al mismo mes del año anterior en los sectores de bienes de equipo (190,1%), bienes intermedios (44,2%) y energía (24,9%); y negativa en bienes de consumo (-19,4%).



Por su parte, por ramas de actividad, los mayores incrementos de producción se han registrado en Extremadura en Fabricación demuebles y en Confección de prendas de vestir, mientras que los descensos más elevados se han producido en Industria de la alimentación y en Industria química, según ha informado en nota de prensa el Instituto de Estadística de Extremadura.



Asimismo, la media del índice de producción industrial regional ha alcanzado una tasa de 3,4 por ciento respecto al año anterior en Extremadura.



Atendiendo al destino económico de los bienes, en Extremadura ha aumentado la producción en los sectores bienes de equipo (17%), bienes intermedios (12%) y energía (7,7%); y se ha reducido en bienes de consumo (-16%).



Finalmente, y respecto a las diferentes ramas de actividad, en Extremadura los incrementos de producción más elevados se han registrado en Reparación e instalación de maquinaria y equipo y en Fabricación de muebles. Los descensos más elevados se han producido en Industria de la alimentación y en Fabricación de bebidas.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, el Índice General de Producción Industrial (IPI) se ha disparado un 50,3 por ciento en abril en relación al mismo mes de 2020, registrando así su mayor alza de toda la serie histórica, que se inicia en 1975.



Con el avance interanual de abril, la producción industrial encadena dos meses consecutivos de tasas positivas tras haber registrado en marzo su mayor subida en 24 años (+15,4%).



No obstante, hay que tener en cuenta que la comparación se realiza con el dato de abril de 2020, cuando, debido al primer estado de alarma, se paralizó durante dos semanas toda actividad no esencial.



Todos los sectores han registrad en abril de este año incrementos anuales de la producción. El mayor avance se lo ha anotado los bienes de consumo duradero, con un aumento interanual del 229,7 por ciento, seguido de los bienes de equipo (+120,4%); los bienes intermedios (+61,3%); los bienes de consumo no duradero (+27,1%), y la energía (+13,7%).



Las actividades que más han incrementado su producción en abril en tasa interanual fueron la fabricación de vehículos de motor (+929,3%); la confección de prendas de vestir (+321,4%) y la fabricación de muebles (+259,9%).



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial ha registrado en abril una repunte interanual récord del 48,2 por ciento, tasa 35,3 puntos superior a la del mes anterior.



SUBIDA MENSUAL DEL 1,2%



En términos mensuales (abril sobre marzo), y dentro de la serie corregida, la producción industrial ha subido un 1,2 por ciento, su mayor alza mensual desde el pasado mes de julio, cuando se incrementó un 5,2 por ciento.



Tres sectores han registrado en abril tasas mensuales positivas, especialmente los bienes de consumo no duradero (+5,3%), seguido de los bienes de consumo duradero y los bienes intermedios, ambos con avances del 1,3 por ciento. Asimismo, la producción ha subido respecto a marzo en los bienes de equipo (+0,9%) y se mantuvo sin cambios en la energía (+0,8%).



Por ramas de actividad, los incrementos mensuales más acusados de la producción se han dado en la industria del tabaco (+14,6%), la fabricación de vehículos de motor (+11,1%) y la fabricación de otro material de transporte (+8,2%).



En el otro extremo, los mayores retrocesos mensuales han sido para la confección de prendas de vestir (-7,5%), otras industrias manufactureras (-6,2%) y artes gráficas (-6%).



LA PRODUCCIÓN SUBE EN TODAS LAS COMUNIDADES



La producción industrial ha subido en abril en todas las comunidades autónomas en tasa interanual.



Los ascensos más pronunciados se los han anotado Navarra (+79,3%), Galicia (+76,4%), País Vasco (+61,9%), Asturias (+60,6%) y Comunidad Valenciana (+59,9%).



Las menores subidas se han dado en Murcia (+20,5%), Extremadura (+20,6%), Canarias (+21,9%), Andalucía (+30,7%) y Baleares (+33%).