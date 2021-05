El PSOE rechaza una iniciativa del PP para pedir la liquidación del IVA de 2017

Ep.



El Grupo Parlamentario Socialista ha rechazado una propuesta de impulso del PP que pedía acudir a la vía judicial para reclamar al Gobierno de España una compensación de 86,5 millones de euros correspondiente al IVA del mes de diciembre de 2017, ya que, como ha recalcado el diputado socialista Jorge Amado, la Junta apuesta por la "vía del diálogo".



La iniciativa, defendida por el diputado 'popular' Luis Alfonso Hernández Carrón en el pleno de la Asamblea de este jueves, ha contado con los votos a favor del Grupo Parlamentario Popular y de Ciudadanos, mientras que Unidas por Extremadura se ha abstenido.



En su intervención, Carrón ha recordado que la implantación del Sistema Inmediato de Información (SII) en el año 2017, relativo alsuministro electrónico de los registros de facturación integrantes en los Libros Registros de IVA y la comunicación inmediata y a tiempo real entre Administración y contribuyentes, supuso un "importante avance y aportó beneficios indudables a todos".



Sin embargo, la referida implantación vino acompañada de una modificación de la presentación de las declaraciones, concretamente el retraso del día 20 al día 30 del mes posterior al mes de devengo, de tal manera que la consecuencia fue que las declaraciones de un mes cualquiera que anteriormente se contabilizaban al mes siguiente, pasaron a contabilizarse dos meses después y, por lo tanto, en el conjunto del año 2017 se contabilizaron, para las empresas acogidas al nuevo sistema, once meses de ingresos.



Es decir, la Administración General del Estado recibió el ingreso correspondiente de IVA de los doce meses pero solo contabilizó once meses, así, la recaudación por IVA del mes de noviembre de 2017 se ingresó en ese año 2017, pero se contabilizó en 2018.



Este hecho, en su opinión, provocó un "doble perjuicio" a las comunidades autónomas, ya que, en primer lugar, el rendimiento definitivo del IVA se calcularía en base a once meses de recaudación, cuando los contribuyentes de este impuesto lo ingresaron a la AEAT doce meses durante el año 2017.



Mientras, y en segundo lugar, ha apuntado que la recaudación estatal de IVA se utiliza de forma indirecta para determinar la evolución de distintos fondos del sistema de financiación autonómica, que también se vieron reducidos.



Concretamente, a Extremadura le corresponden 86,5 millones de euros no abonados por IVA de diciembre de 2017 y, ante ello, como ha indicado, el gobierno de la Junta manifestó en febrero de 2020 que no descartaba acudir a los tribunales para reclamar al gobierno la cantidad adeudada.



Así, y después de más de un año desde tales declaraciones, se ha conocido que la Sala 3ª del Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por el gobierno de la Junta de Castilla y León y ha condenado al Gobierno de España a abonar la compensación correspondiente por las repercusiones sufridas en el IVA correspondiente a diciembre de 2017.



De este modo, la sentencia viene así a dar la razón a otras regiones como Andalucía, Murcia, Madrid o Cataluña, que también han reclamado, aunque ha criticado que, a pesar de lo anterior, la Junta ha manifestado su voluntad de no acudir a la vía judicial "porque no todos los conflictos se pueden arreglar por la vía judicial".



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, el diputado del PSOE Jorge Amado ha hecho hincapié en que fue el Gobierno presidido por Mariano Rajoy el que no contabilizó ese IVA y ante este "clamoroso atropello" miró para "otro lado a ver si el problema pasaba".



Ante ello, el Ejecutivo nacional presidido ahora por Pedro Sánchez planteó una solución a través de los PGE, ante lo que el PP y Cs "torpedearon" cualquier posibilidad que representara una mejora para la región, por lo que ha dicho que los 'populares' son culpables "por partida doble", porque "crearon el problema y torpedearon la solución".



Así, Amado ha insistido en que la Junta y el Gobierno de España van a apostar por la "vía del diálogo" y ha añadido que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha anunciado que se va a abonar, por lo que se ha preguntado a qué viene esta iniciativa, que no le dará al PP ni para "cuatro likes en Twitter".



En el turno de Ciudadanos, el diputado José María Casares ha mostrado su apoyo a la propuesta y ha dado la bienvenida a Unidas por Extremadura a la "verdadera oposición", ya que ha recordado que su grupo trajo una propuesta en el mismo sentido y que Unidas por Extremadura rechazó.



Así, Casares ha remarcado que Ciudadanos comparte el análisis y ha asegurado que Extremadura no se puede permitir no solicitar el abono de más de 80 millones de euros, más cuando hay ya sentencias favorables.



Por ello, ha instado a la Junta de Extremadura a reclamar la liquidación del IVA porque la comunidad no necesita menos el dinero que otras regiones.



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha reconocido que esta falta de liquidación del IVA ha causado un "agujero considerable", por lo que esa cantidad se debe reclamar.



"Es un dinero líquido del que Extremadura no puede permitirse prescindir, lo necesitamos", ha recalcado Jaén, quien ha recalcado al mismo tiempo que es necesario reformular el sistema de financiación, ya que es una "deuda pendiente".



Así, ha aludido al "problema gravísimo" que tienen los municipios y la región, a lo que ha añadido la situación de despoblación que sufre Extremadura con previsiones de que en menos de siete años no llegará al millón de habitantes y será lo más parecido, ha reconocido, a un "barrio periférico de Madrid".