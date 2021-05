Junta no tiene "ninguna duda" de que el Gobierno va a abonarle la deuda del IVA de 2017

Ep

La Junta de Extremadura no tiene "ninguna duda" de que el Gobierno central le va a abonar el dinero de la liquidación del IVA de 2017 que los tribunales han resuelto que le "debe" a las CCAA, una cuestión a la que le da la bienvenida.



De este modo, lo ha defendido la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, durante el pleno de la Asamblea de este jueves, a pregunta del PP sobre la cuestión, y donde ha recalcado que su ejecutivo ya le "exigió" tal devolución del IVA de 2017 tanto al Gobierno del PP en su momento como también ha venido haciendo ahora con el del PSOE.



"Ahora los tribunales han resuelto que ese IVA se nos debe a las CCAA... Se lo exigimos a los gobiernos del PP y del PSOE y si los tribunales han resuelto en este sentido bienvenido sea", ha espetado Blanco-Morales, quien ha incidido en que sobre la liquidación del IVA de 2017 "los tribunales confirman hoy lo que reiteradamente" ya le comunicó la Junta al entonces ministro Montoro, y ha añadido que en la misma medida lo ha venido reivindicando ahora a la ministra Montero.



"Los tribunales confirman hoy lo que reiteradamente le dijimos al ministro Montoro. Se lo reiteramos y se lo denunciamos, y no hemos debajo de reivindicárselo a la ministra Montero", ha afirmado, en el sentido de que "consecuencia de un cambio normativo realizado en 2016 por el Gobierno del PP las CCAA hemos dejado de percibir una mensualidad de IVA que se nos debe restituir", ha dicho.



Así, ha añadido al respecto que la "certeza" de que el Gobierno central abonará a Extremadura lo adeudado "se basa en hechos, no en afinidades", tras lo cual ha recordado que el PSOE ya propuso "resolver este desfase" en el proyecto de ley de Presupuestos del Estado de 2019 sobre el que el PP votó en contra. "Esos que ustedes votaron en contra, con lo cual ustedes no sólo crean el problema sino que evitan la solución", ha dicho en alusión a los 'populares'.



EL PP CREE QUE SÁNCHEZ "ROBA" A EXTREMADURA



A su vez, el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón, tras incidir en que el Gobierno de Pedro Sánchez "en estos momentos roba" a Extremadura por la liquidación del IVA de 2017, ha reprochado que la Junta lo único que hace es "callar y obedecer" pero sin reclamar judicialmente la devolución de lo adeudado.



"Ahora no es tiempo ni momento porque no gobierna el PP en Madrid", ha ironizado Carrón sobre la Junta y el PSOE en Extremadura, a los que ha criticado porque "callan y otorgan" sin reclamar a Sánchez.



"Para Vara sólo toca protestar y reivindicar cuando gobierna el PP", mientras que ahora "callan y otorgan" porque "callar y obedecer es lo que toca", ha espetado el 'popular', para quien la Junta lo "único" que debe hacer es "reclamar lo que es nuestro, lo que nos toca a todos" en materia del IVA de 2017, es decir, "lo que le corresponde a los extremeños por ley y por justicia".



"Usted le va a echar la culpa al PP porque no son capaces de exigir lo que le corresponde a los extremeños al señor Sánchez", que "en estos momentos nos roba".



Finalmente, en respuesta a la críticas del 'popular' por no haber recurrido judicialmente la devolución de la liquidación del IVA de 2017, la vicepresidenta primera de la Junta ha defendido que en la Administración regional creen "firmemente que lo que podemos resolver los políticos no lo deben decidir los jueces".



"Al contrario que ustedes nosotros pensamos que los tribunales son el último recurso al que acudir para resolver una disputa con el Gobierno central", y "el diálogo es un deber de lealtad entre instituciones", ha espetado Blanco-Morales. "Es lo que nos exigen los ciudadanos: hay que resolver los problemas en lugar de crearlo", ha concluido.