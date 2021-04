Caja Rural de Extremadura convoca los XXII Premios Espiga Vino DO Ribera del Guadiana

De esta forma, un jurado compuesto por catadores de reconocido prestigio, valorará los diferentes vinos presentados bajo el sistema de "cata a ciegas", para determinar a los mejores caldos embotellados y comercializados bajo la DO Ribera del Guadiana.



La convocatoria se ha publicado después de una reunión, celebrada este jueves porvídeo conferencia, en la que han participado el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo; el director general de la entidad, José María Portillo; el vicepresidente de la DO Ribera del Guadiana, Antonio Losada Serra; el director del Consejo Regulador de la DO, Francisco Javier López, y el director técnico del certamen, Emiliano Zamora.



En su intervención, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha destacado que las 22 ediciones son "el mejor ejemplo de la buena salud" de estos premios que se han convertido en el "referente", tanto dentro como fuera de la región, del vino extremeño.



Urbano Caballo ha incidido en la importancia de apoyar a la agroindustria porque es un sector estratégico para la economía.



Mientras, el vicepresidente de la DO, Antonio Losada, ha recordado la "importancia de dar difusión a los vinos, más si cabe en un año tan complicado como el que se ha pasado con la pandemia y el castigo que ha supuesto para la hostelería y la restauración".



Para Losada, lo ideal es que "este año se pueda retomar la gala de los premios de manera presencial", mientras que el director técnico del Concurso ha señalado que certámenes como este son una "apuesta clara de apoyo al sector vino", tras lo que ha destacado el respaldo de Caja Rural de Extremadura.



Cabe destacar que los Premios Espiga Vino contemplan distintas categorías en función de si se trata de vino blanco, rosado, tinto cosecha, tinto roble, tinto crianza y tinto reserva, a los que se concederán tres galardones por variedad. Se elegirá el Espiga Oro, al que obtenga mejor puntuación, Espiga Plata, al segundo con más valoración, y Espiga Bronce al tercero.



También se concede un reconocimiento especial para el caldo que obtenga la mejor puntuación de todas las categorías y que obtendrá la distinción del vino "Gran Espiga" como vino mejor valorado de todos los participantes en el concurso.



Los premios Espiga Vino están organizados por Caja Rural de Extremadura en colaboración con el Consejo Regulador de la DO Ribera del Guadiana.