CCOO y UGT Correos se concentran ante "el desguace de la mayor empresa pública del país"

Rd./Ep.

Delegados de CCOO y UGT Correos se han concentrado este viernes, 16 de abril, frente a la Delegación del Gobierno, en Badajoz, para criticar "el desguace de la mayor empresa pública del país" y exigir al Gobierno la inclusión de Correos y del servicio postal público en la agenda de Recuperación, Transformación y Resiliencia del país.

Así pues, con esta concentración, los delegados de CCOO y UGT Correos de Badajoz dan inicio a un proceso de movilizaciones en todo el Estado para exigir a la Dirección de Correos, con su presidente Juan Manuel Serrano a la cabeza, que "cesen las políticas de desguace del operador público", a la vez que han reivindicado un "modelo postal público sostenible, eficaz, moderno y eficiente".

Asimismo, han reclamado al Gobierno que defina su proyecto de correo público, "tanto en su vertiente de prestador del servicio público más antiguo de nuestro país, el postal, como en su vertiente de empresa estratégica generadora de empleo, vertebración social y crecimiento económico", según indican en una nota de prensa conjunta.

A este respecto, CCOO y UGT han considerado "imprescindible" que el Gobierno "resitúe al operador público postal, Correos, en la centralidad del proyecto de modernización, recuperación y transformación del país", y que Juan Manuel Serrano "proyecta un desmantelamiento de Correos inaceptable", como es el caso del CTA (Centro de tratamiento automatizado) de Mérida.

"Nos sobran los motivos para llevar a cabo estas movilizaciones", insisten ambas organizaciones sindicales ante el "claro cambio" de rumbo que su presidente ha imprimido a la compañía pública, "pasándola de un modelo postal, con una clara misión de servicio público a la sociedad, a un modelo logístico, de negocio puro, al servicio del mercado", algo que "ya es evidente y palpable día a día", dado que se está trasvasando actividad de la matriz a la filial Correos Express, externalizando "ciertos servicios rentables" para la compañía.

Asimismo, según han continuado, "se está cediendo, regalando o malvendiendo el patrimonio inmobiliario histórico de Correos como es el caso del Pabellón Postal de Badajoz y el Edificio Principal situado en el Paseo de San Francisco", que ven "una desamortización del patrimonio inmobiliario como se ha realizado en los procesos de privatización de antiguas empresas públicas".

NEFASTA GESTIÓN Y ERRÁTICO LIDERAZGO

Igualmente, CCOO y UGT plantean que se ha llevado a Correos, por "la nefasta gestión y el errático liderazgo" de Serrano, a una previsión de pérdidas económicas de hasta 634 millones de euros en 2023, según reconoció la propia compañía, mientras que el resto de operadores europeos han demostrado un "fuerte" crecimiento económico debido a la situación de la pandemia y el auge del comercio digital, a la vez que se está recortando empleo "y empeorando" su calidad o "se está reduciendo la red postal pública mediante el cierre de centros de atención al público en el mundo rural".

En este sentido, han sumado que se están suprimiendo puestos de reparto rural en Herrera del Duque, Puebla de Alcocer, Siruela, Santa Amalia, Monesterio Circular, Montijo Circula o Llerena Circula "aminorando así la capacidad vertebradora y cohesionadora de Correos a lo largo de todo el territorio". "En definitiva, se está llevando a Correos en dirección contraria a la construcción de país, reversión de la España Vaciada que el Gobierno tiene como uno de sus ejes estratégicos", agregan.

Al mismo tiempo, "en ese mismo plan de desmantelamiento", CCOO y UGT ven "inaceptable" el "tijeretazo" de la financiación pública para la prestación del servicio público postal, impulsado por un presidente "obsesionado con abrir camino a la privatización de la mayor empresa pública" de España, ante lo cual exigen al Gobierno "que rompa su pasividad e incorpore a Correos y al servicio público que presta en la agenda para la Recuperación, Transformación y Resiliencia que debe impulsar en el primer semestre de este año".

Y es que de no hacerlo, las consecuencias para los más 55.000 trabajadores y los millones de ciudadanos del país pueden llegar a ser "irreversibles", han alertado, a la vez que han explicado que, ante estos hechos, inician movilizaciones para reivindicar "un modelo postal público de futuro" y cuya primera fase durará hasta finales de junio, incluyendo concentraciones provinciales y autonómicas, sin descartar paros parciales y convocatorias de huelgas generales.

Por tanto, el objetivo es dar a conocer a las diferentes instituciones, como ayuntamientos o gobiernos regionales, y a la opinión pública, cuál es la situación de Correos, "hacia dónde quieren dirigir al operador público y el modelo de servicio público postal que defienden CCOO y UGT", que indican que las movilizaciones continuarán "mientras la dirección de Correos no pare su agenda de desguace y hasta convencer al Gobierno de que resitúe a Correos como proyecto de futuro de nuestro país".

MODELO POSTAL PÚBLICO Y SOSTENIBLE

En declaraciones a los medios, el secretario provincial de CCOO-Correos de Badajoz, Pedro Sánchez Martín, ha explicado que quieren un modelo postal público sostenible, financiación y que Correos llegue a todas las ciudades y pueblos de Extremadura "un día sí y otro también"; así como que no quieren recortes como está sucediendo en estos momentos en los que llevan perdidos unos 3.000 puestos de trabajo en tres años a nivel nacional, o también a nivel regional o provincial, como es el caso del CTA de Mérida.

"Estamos perdiendo puestos de atención al público en zonas rurales, las zonas rurales no tienen aquí en Badajoz, en Extremadura que más del 60 o 70 por ciento de la población vive en zonas rurales, no tienen puestos de atención al público", ha sostenido, junto con que esta situación es "inasumible" y es el motivo "esencial" de esta concentración: "están desguazando lo que es el Correo público a favor de la filial, que es Correos Express".

Para Sánchez, "el Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto pero ya porque la cosa es grave", se va "agrandando" y "prácticamente" cada día tienen correos electrónicos de reestructuraciones en circulares rurales "que se están perdiendo", una cuestión "a nivel nacional" por la que desde ambos sindicatos están haciendo escalonadamente concentraciones en todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y llegarán "hasta el final", además de tenerles "enfrente por que esto va camino de la privatización".

A su vez, la secretaria del Sector Postal UGT-Extremadura, Mercedes Ardila Cazorla, ha aseverado que se concentran en defensa del servicio público y contra el "desmantelamiento obvio de Correos"; y que en la región y en concreto en la provincia han visto una "falta" de contratos y, mensualmente, son unos 60 contratos menos, unos 240 en lo que se lleva de año, de manera que "implica que no haya calidad en el servicio".

"El señor presidente de Correos ha sido puesto por un Gobierno, al que le pedimos que se focalice en el problema que tenemos, que lo que está saliendo en los medios de comunicación y lo que está haciendo Correos es decir que todo va bien, cuando no es cierto", ha señalado Ardila, para quien "el servicio no se está dando con calidad" porque no tienen personal para ello y tienen "muy pocos" trabajadores para la carga de trabajo que tiene, y el "motivo de que no funcione es solamente de los malos gestores" que tienen "actualmente".