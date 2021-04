CCOO apuesta por usar los fondos europeos para crear industria asociada a las renovables

Ep



El sindicato CCOO considera que los fondos europeos para la recuperación suponen una oportunidad para cambiar el modelo de producción energética en Extremadura, principalmente mediante el desarrollo de una industria asociada la transformación de los recursos, con el fin de generar empleo de calidad y fijar la población al territorio.



Esta es una de las conclusiones recogidas en el informe 'Las Energías Renovables en Extremadura: Retos y Oportunidades', editado por la Confederación Sindical de CCOO y elaborado por Azahara Merino Martos, de la Secretaria Confederal de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO.



El informe se ha presentado este jueves en Mérida con la participación de la autora y de la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, y del secretario confederal de Medio Ambiente y Movilidad, Mariano Sanz.



Chacón apuesta por aprovechar las potencialidades que ofrece Extremadura en esta materia, en concreto en la generación de empleo de calidad, mediante la capacidad de transformación de sus recursos. En este sentido, reclama un pacto social y político similar al alcanzado años atrás sobre el tren, con el fin de propiciar la industrialización de la región.



"Es prioritario que Extremadura se industrialice", y para ello los fondos europeos son "una gran oportunidad" para una comunidad que ya cuenta con "lo fundamental, que es la materia prima", para que la transformación se haga también en la comunidad", ha señalado.



El informe ofrece un diagnóstico de la situación de las renovables en la región con datos actualizados hasta el cierre de 2019, si bien, pese a no incluir las cifras del sector del pasado año, expone una serie de conclusiones y propuestas con el fin de que este sector abunde en la generación de empleo de calidad y fije población al territorio.



MÁS BIOMASA Y EÓLICA



Entre ellas, el sindicato sugiere que se potencie la instalación de plantas de biomasa y eólica, ya que tienen mayor capacidad para la generación de empleo de calidad.



Con un solo parque eólico en funcionamiento, el número de plantas seguirá en aumento para alcanzar los objetivos del Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que contempla 660 MW en energía eólica, lo que constituye un "yacimiento de empleo".



En cuanto a la biomasa, la autora del informe ha destacado que es una de las que más empleo aporta, puesto que lo genera desde la recogida del residuo, el transporte, la industria, la logística, la transformación y el aprovechamiento del mismo.



Además, el abastecimiento del combustible debe ser local, en primer lugar porque se debe evitar el transporte de largas distancias para evitar emisiones; en segundo lugar, la biomasa tiene un poder calorífico medio o bajo así como un alto contenido en humedad, aspectos ambos que encarecen su transporte.



Por tanto, todas estas circunstancias "juegan a favor de la localización de las plantas de biomasa en los espacios rurales", lo que constituye una "nueva oportunidad para crear empleo y fijar la población".

Al respecto, subraya que Extremadura tiene un "amplio potencial" de biomasa, pues el 68 por ciento de su superficie es terreno forestal, si bien "apenas aprovecha una décima parte".



Por otro lado, destaca que la energía renovable con mayor potencia instalada en la región --con datos hasta 2019-- es la hidráulica (un 51,2% de la potencia total renovable instalada). De las 27 instalaciones que existen en Extremadura, 12 disponen de más de 10 MW, las 15 restantes tienen una potencia inferior a 10 MW, lo que se considera minihidráulicas.



Se trata de una tecnología está "muy condicionada" por las precipitaciones, que van en retroceso, por lo que sería necesario "estudiar caso por caso" el interés en la renovación de las concesiones .

En cualquier caso, para las minihidráulicas el sindicato apuesta por la adjudicación de concesiones a entidades locales y cooperativas ciudadanas.



PROPUESTAS



El informe lanza una serie de propuestas, que pasan en primer lugar por "relanzar la industria como un eje de crecimiento del empleo de calidad y de relocalización de empresas".



En este sentido, Chacón apuesta por impulsar la fabricación de bienes y equipos asociados al "gran despliegue" de tecnologías renovables que se va a realizar en los próximos años de acuerdo a los planes al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PEIEC).



Por ello, propone la elaboración de un Plan de Promoción Industrial asociado a la transición energética y al desarrollo de energías renovables en la región.



Por otra parte, se sugiere la elaboración de una Estrategia Autonómica de Transición Justa, en línea con la desarrollada a nivel estatal por el Gobierno, y que pretende asegurar que el tránsito hacia un nuevo escenario productivo sea "justo y socialmente beneficioso para todos".



Un plan de transición que sitúa a las renovables como actividades estratégicas para acelerar la descarbonización al tiempo que se dirigen acciones para la protección del empleo y de los territorios afectados.



"TRANSICIÓN JUSTA" EN ALMARAZ



En este punto, Chacón ha exigido a la Junta "la necesidad imperiosa y ya urgente", de contar con un "convenio de transición justa para el Campo Arañuelo en el momento en el que se produzca el cierre definitivo de la central de Almaraz, en los años 27 y 28.



En este punto, Mariano Sanz ha subrayado, no obstante, que a tenor de los desmantelamientos ya iniciados en Zorita y Garoña, el proceso proporcionará una carga de trabajo similar a la actual de entre 8 y 10 años.



En todo caso, el sindicato considera "imprescindible" que el Gobierno regional analice con anticipación los impactos esperados y desarrolle "soluciones a largo plazo", en los que las energías renovables representan una "apuesta de futuro".



Otra de las propuestas pasa por programas de desarrollo rural que refuercen los proyectos relacionados con energías renovables en ese ámbito y particularmente desarrollen los relacionados con la utilización con fines energéticos de residuos agrícolas, ganaderos o forestales.



Impulsar que las empresas tanto de fabricación de equipos como de aplicación tecnológica capitalicen las inversiones en I+D+i a través de una política de mejora continua; o mejorar el acceso a financiación que favorezca a estas empresas y a los centros de investigación abordar sus posibles ideas o desarrollos fijando el capital humano cualificado, son otros de los planteamientos recogidos en el informe.



Asimismo, proponen un refuerzo de las infraestructuras de transporte ferroviario, logística y telecomunicaciones locales, para favorecer el emplazamiento de empresas en particular relacionadas con la fabricación de componentes.



MINAS DE LITIO



Por último, a preguntas de la prensa sobre la extracción de litio en Extremadura, Mariano Sanz ha subrayado que este tipo de minas "pueden tener un impacto de carácter sanitario y medioambiental", por lo que ha remarcado que hay que "exigir las máximas garantías", en este sentido a las administraciones, a las que además, al igual que a las empresas promotoras, reclama "transparencia" en los procesos de autorización abiertos.



"Y si hay que ser más exigentes, deberemos ser más exigentes", ha abundado, al tiempo que habrá que abordar "la posibilidad de abrir minería vinculada con materiales críticos y que son absolutamente estructurales para el desarrollo de las energías renovables".



Por tanto, "habrá que valorarlo", pero siempre "con todas las garantías necesarias", pero no solo en la minería, sino también en instalaciones como las fotovoltaicas o eólicas, en las que "probablemente" haya que apuntar hacia instalaciones de menor tamaño y evitar las macroinstalaciones. "Hay que buscar un equilibrio".