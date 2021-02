Organizaciones agrarias anuncian tractoradas en la A-5 en defensa del sector tabaquero

Asaja Extremadura, junto con UPA-UCE y Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura han anunciado un nuevo calendario de movilizaciones con tractores para los viernes 26 de febrero, 5 y 12 de marzo, para defender el sector tabaquero ante la pérdida de ayudas europeas con la nueva Política Agraria Común (PAC).



Concretamente, las tractoradas tendrán lugar de 12:00 a 16:00 horas y se prevén cortes en la A-5, por lo que las organizaciones agrarias han solicitado a todos los conductores que tengan pensado circular por esa vía que prevean itinerarios alternativos durante ese tiempo, tal y como se ha comunicado a la Delegación del Gobierno en Extremadura.



Debido a la situación sanitaria derivada de la pandemia se ha solicitado una reducción de tractores a 600 unidades que discurrirán por los carriles derecho en ambas direcciones, así como una limitación a 600 participantes a pie en dicho recorrido, con "todas las garantías sanitarias", según ha explicado este jueves el presidente de Asaja-Extremadura, Ángel García Blanco.



Igualmente, el dirigente agrario ha informado también que se va a iniciar la petición en los ayuntamientos de la región para que declaren "persona non grata" al ministro de Agricultura, Luis Planas, ya que consideran que no está defendiendo los intereses del sector agroganadero español ante la Unión Europea (UE).



Y es que, Asaja Extremadura ha pedido también que el Gobierno solicite a Bruselas el mantenimiento en la PAC de la Región Tabaco, ya que la UE autoriza esa permanencia "si el Gobierno español lo solicita", ya que la Comisión Europea "no obliga a ningún estado miembro a reducir sus regiones agronómicas".



"La Unión Europea respeta la organización nacional de cada estado miembro para que las defina como quiera", ha recordado García según las palabras pronunciadas esta semana en Bruselas por el representante de la Comisión Europea, Joao Onofre, durante la reunión del Grupo de Diálogo Civil sobre tabaco, que ha admitido que son los estados los que "deciden y organizan" en sus países la reforma de la PAC para el próximo periodo, que estará en vigor hasta 2027.



UNAS 5.000 FAMILIAS VIVEN DEL TABACO



Al mismo tiempo, García Blanco ha recordado que una de las cuestiones de mayor trascendencia para Extremadura es el mantenimiento de la comarca 24, la conocida como región del sector del tabaco, ya que esta producción en Extremadura la realizan pequeñas explotaciones con unas dimensiones medias que no llegan a las diez hectáreas y de las que dependen aproximadamente 5.000 familias de la región, fundamentalmente de comarcas del norte de Cáceres.



"Una comarca que es modelo de fijación de población al territorio, con la más baja tasa de paro de la Comunidad y con un empleo femenino en el sector industrial muy por encima de las medias nacionales", ha dicho.



Asimismo, ha puntualizado que las organizaciones agrarias llevan más de un año intentando negociar con el Gobierno central y concretamente con el Ministerio de Agricultura el nuevo modelo de la reforma de la PAC para el periodo 2021-2027, pero la argumentación del ministro era que Europa "exigía su desaparición y era por ello que no podían incluir dicha región en el plan estratégico que España debe presentar a la Unión Europea a finales de primavera, donde se definirán las futuras regiones agronómicas".



Ante este argumento, García Blanco ha recordado en rueda de prensa que el pasado martes tuvo lugar el denominado 'Grupo de Diálogo Civil sobre tabaco', en el que participan representantes de la Comisión Europea, del COPA, del COGECA, de los manufactureros y de la industria, en el que el representante de la Comisión Europea insistió en que la Unión Europea "respeta la organización nacional de cada estado miembro para que las defina como quiera", ha incidido.



"De modo inmediato, desde el Ministerio de Agricultura se puso en marcha la maquinaria para que este señor retirara lo expuesto, pero lo dicho, dicho queda", ha advertido el presidente de Asaja Extremadura, que califica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su ministro de Agricultura, como "los únicos responsables de la posible desaparición de la región tabaquera".



Por ello, Asaja Extremadura ha pedido al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y a la consejera Begoña García Bernal que "realicen las gestiones oportunas para el mantenimiento de esta región o, en caso contrario, serán conniventes de una decisión que arrastrará una vez más a Extremadura a la pobreza y el abandono".



Finalmente, ante la visita prevista para viernes del presidente del Gobierno de España a Mérida, García Blanco espera que "haga público el mejor plan de desarrollo para las comarcas del Campo Arañuelo, la Vera y el Alagón, como es el mantenimiento del cultivo del tabaco y su correspondiente región agronómica", según informa Asaja Extremadura en una nota de prensa.