Junta pide al PP "paciencia": Aún no "hay acuerdos de distribución" de los fondos europeos

La directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Lourdes Hernández, ha pedido "paciencia" al PP porque aún "no hay acuerdos de distribución" por comunidades de los Fondos Europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y se continúa trabajando en las conferencias sectoriales.



"Iremos dando más detalles a medida que se vayan concretando, ya que ahora lo que tenemos son líneas de trabajo", ha aseverado Hernández en respuesta a una pregunta formulada por el diputado 'popular' Luis Alfonso Hernández Carrón este viernes en comisión sobre los proyectos que ha presentado la Junta al Gobierno de España para optar a dichos fondos.



"Le pediría que tengan un poco de paciencia, que nosotros le vamos a dar la información a medida que la vayamos conociendo. Es muy pronto para hacer el análisis de cuál es la cuantía que nos va a tocar gestionar y a medida que lo vayamos conociendo lo pondremos a su disposición", ha aseverado.



La directora general ha apuntado que el fondo del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia ha generado "expectativas" e "incertidumbre", debido a su volumen y a lo novedoso de su reglamentación, así como a sus "ambiciosos objetivos".



Estos objetivo no son otros, ha explicado, que propiciar la recuperación provocando un cambio en el modelo productivo y de sociedad basado en la transición energética, en la digitalización y teniendo presente la cohesión territorial y social.



De esta forma, al saber que España, al ser uno de los países más afectados por la pandemia, sería uno de los mayores perceptores de este fondo, tanto el Estado como las comunidades autónomas se pusieron a elaborar las líneas de trabajo y los proyectos de inversión que debería integrar el plan nacional.



"INTENSO TRABAJO"



Así, ha resaltado el "intenso trabajo" de todas las consejerías para el diseño y captación de propuestas de inversiones tanto públicas como privadas agrupadas en las líneas de actuación estratégicas que son la digital, la ecológica y de cohesión.



De este modo, la estrategia extremeña fue enviada al Gobierno nacional para que fuera tomada en consideración de cara al Plan Nacional de Recuperación, cuyo borrador ya fue enviado a la Comisión Europea en octubre de 2020, ha apuntado.



MATERIALIZAR EL CÓMO Y EL QUÉ



De esa forma, la directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos ha apuntado que ya se va materializando el cómo se va a desarrollar la participación de las comunidades en el Plan de Recuperación y Resiliencia y en parte se va concretando qué proyectos se podrán presentar para optar a los fondos, ya que "todavía no hemos podido presentar proyectos para optar a los fondos".



Así ha explicado que el plan de Recuperación y Resiliencia contempla 59.000 millones para España y la obligación de que el mayor volumen de estos recursos se ejecute antes del 31 de diciembre de 2023, para lo que se necesita de la colaboración de todas as administraciones publicas y del sector privado.



Por ello, en cada uno de los ejercicios, el Presupuesto General del Estado detallará las cuantías que se gestionarán y en cada una de las conferencias sectoriales se irán concretando la gestión de los fondos por parte de las comunidades y la participación real, las líneas a ejecutar por cada uno y la distribución de los fondos que, en algunos casos se territorializarán y en otros serán proyectos que serán competitivos o negociados por el Estado.



Las empresas también podrán participar en las convocatorias para el desarrollo de determinadas líneas del plan, ya sea en el marco de los créditos que gestiona el Estado, en el de las comunidades autónomas y en menor medida en el de las entidades locales, ha apuntado la directora general.



De este modo, y respecto a las conferencias sectoriales que ya se han celebrado, la directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos ha avanzado algunos aspectos aunque ha invitado a tomarlos con "cautela porque ni siquiera hay un acuerdo de distribución de fondos, no hay acuerdos firmes de las líneas de actuación aunque sí unas orientaciones sobre las que trabajar".



Así, por ejemplo, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el presupuesto para 2021 del ministerio incluye 730 millones que van a ser ejecutados por las comunidades y las entidades locales, ante lo que las comunidades deben ir preparando proyectos y ajustando, en el caso de Extremadura, los que ya incorporaba la Estrategia de Recuperación.



EL PP CRITICA LA INFORMACIÓN "MUY POBRE"



Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Luis Alfonso Hernández Carrón ha criticado que la información que da la Junta sobre los fondos europeos para la recuperación es "muy pobre", "muy opaca" y "muy poco convincente", ya que hasta el momento la oposición dispone solo del borrador de la Estrategia Extremeña para la Recuperación y Resiliencia del 23 de octubre.



Por ello, ha lamentado que en estos momentos se desconozca cuál es el plan de la Junta, a pesar de que el 29 de diciembre el presidente del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, anunciase en rueda de prensa que se había mandado un listado de proyectos al Gobierno de España.



Así, ha dicho el diputado 'popular' que no entiende cómo tiene en su poder el listado de los 188 proyectos que ha presentado el País Vasco y no dispone de los extremeños.



"En estos momentos, la Junta de Extremadura no tiene un plan definido, un plan marcado, un plan económico, no tiene claro qué es los que va a mandar a Madrid para la recuperación de la economía extremeña", ha añadido.



Además ha considerado que la Presidencia y Vicepresidencia Primera de la Junta están "en pañales" en esta cuestión cuando hay otras comunidades que están definiendo y publicando cuál es su apuesta para optar a los fondos.



También ha considerado que esta cuestión genera una "gran incertidumbre" en su grupo observando cuál es el sistema de cogobernanza "montado por el Gobierno de la nación", con esa "ventanilla única", ha dicho, en la que Pedro Sánchez "va a ser quién decida cómo se van a repartir estos fondos" a través de las comisiones sectoriales, un sistema de reparto "opaco y sin publicidad", en opinión de Carrón.



En este sentido, el diputado 'popular' ha lamentado la forma que ha elegido el Gobierno y ha recordado que su formación ha propuesto la creación de una agencia independiente para gestionar y distribuir los fondos, ya que el "principal problema" es el mensaje que se está lanzando a Bruselas.



Por su parte, en su turno de dúplica, la directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Lourdes Hernández, ha recalcado que la intención de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda ha sido compartir con la cámara legislativa el listado de proyectos, aunque al ser muchos de iniciativas privadas, ha dicho, no deber ser públicas las inversiones previstas "con nombres y apellidos".



En sentido, le ha pedido "paciencia" porque se está empezando a desgranar ahora la información que se tiene a través de las conferencias sectoriales, además de negar que pueda haber "clientelismo" porque el mecanismo no lo permite, ya que la concurrencia es una de las "prioridades y requisitos" que van a tener todas las concurrencias de empresas privadas.