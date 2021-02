Creex comparte y apoya propuestas de Cepyme para salvar a empresas y autónomos

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha compartido y ha apoyado el análisis y conclusiones realizados por la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) tanto en lo que se refiere al impacto de la tercera ola de la pandemia sobre empresas y autónomos como en las previsiones en cuanto a caída de negocio y pérdida de empleo y, del mismo modo, ha apoyado las demandas que Cepyme plantea en este informe.

Según este estudio, las restricciones derivadas de la tercera ola han supuesto pérdidas semanales de 1.200 millones de euros, que se elevarían a 1.800 millones de euros por semana si se opta por un nuevo confinamiento total.

De este impacto, casi la cuarta parte iría sobre las espaldas de microempresas y autónomos, que constituyen la mayor parte del tejido productivo extremeño y que, además, son las que disponen de "menor pulmón financiero, agotado tras tantos meses de limitaciones a la actividad".

En cuanto al empleo, la prolongación de la crisis supondría la pérdida de 482.099 puestos de trabajo, de los que 102.680 se perderían en las microempresas, más de la mitad de los cuales corresponderían a hostelería, turismo, comercio y sectores vinculados directamente, con "gran peso en Extremadura".

"No se trata de una visión apocalíptica, al contrario, son unos cálculos conservadores, porque el impacto podría ser incluso peor, ya que de una fase inicial de falta de liquidez, que, mal que bien, se pudo afrontar con reservas e instrumentos como los ICO, hemos pasado por la duración de la crisis a una fase de insolvencia, donde el propio Banco de España ya habla de una caída del 19 por ciento de las empresas si no se toman medidas adecuadas", ha explicado el secretario general de la Creex.

Peinado subraya que urge que se tomen "medidas inmediatas y eficaces" para salvar el tejido productivo, de manera que se atenúe la pérdida de empleo y que los empleos que se pierdan ahora puedan recuperarse a medio plazo.

Entre estas medidas se propone, para aquellas empresas y autónomos con problemas de liquidez, la ampliación de la cuantía de préstamos ICO para pymes en 20.000 millones, con ampliación también de los plazos de carencia y la redistribución de los fondos no utilizados que se asignaron por cupo a la gran empresa y también ayudas directas a las pymes del 20 por ciento de la pérdida de facturación respecto a 2019.

En el apartado fiscal, se pide la ampliación del plazo de aplazamientos de Seguridad Social y Hacienda hasta 24 meses sin garantías adicionales; reducción del recargo por demora del 20 por ciento al 5 por ciento y exoneraciones fiscales para 2021.

En cuanto a la deuda de las Administraciones Públicas, se solicita el pago inmediato de todas las facturas y ayudas pendientes y para las empresas y autónomos con problemas de solvencia se pide la condonación de los ICO, que se conviertan en ayudas directas y la aportación de inversión público-privada en el capital de las pymes con gestión privada.

Junto a incentivos a la inversión en pymes con deducciones en el IRPF para quien invierta capital en estas empresas, garantías de un porcentaje de inversión, ayudas a la fusión (incentivos y apoyo fiscal) de microempresas para que ganen músculo y ayudas directas a la digitalización de las pymes.

Para Peinado, "una situación excepcional cuyo 'timing' aún se nos escapa precisa de intervenciones excepcionales, y de eso hay que ser conscientes ya o la situación irá a peor. No podemos esperar más, las microempresas y los autónomos se sienten abandonadas a su suerte, porque continuamente se les promete un futuro que no llega mientras las cuentas aprietan y no tienen qué llevar a su casa, a sus familias".

En esta línea, ha indicado que, a estas alturas no se sabe "cuándo o cómo llegarán los famosos fondos de reconstrucción de la UE, pero si ya está aprobado el montante global".

Y, se ha preguntado "¿acaso no podría el Gobierno de España recurrir a un crédito puente o fórmulas similares para adelantar la distribución de los fondos allí donde se necesita hoy, porque mañana quizá no haya nada que salvar?".