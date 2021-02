Federación Empresarial Cacereña pide incluir todas las actividades en ayudas regionales

La Federación Empresarial Cacereña (FEC) ha solicitado que "todas" las actividades empresariales que se encuentran afectadas por la crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia, sean recogidas en el Decreto 1/2021, ya que "hay gran cantidad de epígrafes no recogidos en el decreto y que son empresas que también han sido obligadas a cerrar o a limitar su derecho a desarrollar su actividad".

Así pues, entre esas actividades estarían las guarderías, centros de formación, salones recreativos, montaje de carpas, alquileres de material y maquinaria de hostelería, entre otras.

En concreto, según la FEC, muchas de las empresas con epígrafes excluidos cumplirían los requisitos para ser beneficiarias acreditando haber sufrido en 2020 la disminución de al menos el 20% en el volumen de operaciones declarado en el IVA comparado con el de 2019, por lo que, de "no poder optar a las ayudas, se produciría una discriminación injustificada".

Por otro lado, según detalla en una nota de prensa, la FEC entiende que para justificar la caída de ingresos no debe considerarse exclusivamente el modelo 390 del IVA, si no que "debería admitirse cualquier otro medio que de forma fehaciente lo demuestre", ya que hay actividades que están en recargo de equivalencia y no presentan modelo alguno de IVA y que pueden haber bajado sus ingresos más del 20%, pudiendo acreditarlo, en caso de IRPF en estimación directa simplificada, con la comparación de los modelos 130 trimestrales de pago fraccionado a cuenta.

Asimismo, plantea que se revise la obligación de mantenimiento de empleo para los beneficiarios de las subvenciones y recogido también en el Decreto 1/2021. Este decreto establece la obligatoriedad de mantener el empleo existente a fecha de solicitud y hasta el 31 de mayo a 2021 sin tener en cuenta que las empresas pueden tener activos contratos temporales y de duración definida, o por obras y servicios, que no responden a la estructura de empleo de la empresa sino a circunstancias especiales o de producción.

"Por eso consideramos necesario modificar en el Decreto la obligación de mantenimiento de empleo circunscribiéndolo al empleo indefinido o estable, nunca al estructural o temporal", asegura la federación.

Cabe recordar que las propuestas de la FEC han sido presentadas por la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) a la Junta de Extremadura en el marco del diálogo social que las organizaciones empresariales mantienen para transmitir las demandas empresariales a las instituciones.