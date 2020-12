PSOE y Unidas por Extremadura rechazan iniciativa del PP sobre estrategias del Pacto Verde

Ep.



Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas por Extremadura han rechazado una iniciativa del PP que pedía instar a la Junta de Extremadura a llevar a cabo una serie de actuaciones ante el Gobierno de España y ante la Unión Europea, para que se proceda a la redefinición de las estrategias del 'Pacto Verde Europeo', con el fin de evitar los posibles "perjuicios" en el sector agroganadero.



Los portavoces del PSOE y de Unidas por Extremadura, Eduardo Béjar e Irene de Miguel, respectivamente, para justificar su posición de rechazo, han acusado al PP de "tener miedo a los cambios" y han abogado por un cambio en la política agraria ante la actual situación de emergencia climática.



Por su parte, el diputado del PP Bibiano Serrano, que ha sido el cargado de defender la propuesta, que ha contado con el apoyo de Ciudadanos, ha criticado en el pleno de la Asamblea que las estrategias del Pacto Verde no se han consensuado ni con el sector ni con las zonas afectadas y que, a este paso, se van a tener que declarar en peligro de extinción a los agricultores extremeños.



En su intervención, Serrano ha recordado que el pasado mes de mayo, la Comisión Europea presentó las dos estrategias del Pacto VerdeEuropeo 'De la granja a la mesa' y 'Biodiversidad en el horizonte 2030'.



En ellas se apuesta por un modelo productivo agroganadero para los próximos años que, de aprobarse, supondría un "duro recorte" de las producciones agroganaderas y un cambio de modelo productivo "difícil de encajar" en las actuales estructuras del sector en estos momentos.



Estas medidas conducirían, en opinión de Serrano, al sector agrario español, y muy especialmente al extremeño, a una situación "insostenible".



Así, entre otras medidas, las dos estrategias citadas proponen exigir a los productores de alimentos en la UE la reducción mínima del 20 por ciento en el uso de fertilizantes, la eliminación de las ayudas al sector ganadero y la reducción de un 50 por ciento el uso de antibióticos en la ganadería.



Además de alcanzar un mínimo del 25 por ciento de superficie agraria en ecológico, ampliar hasta un 10 por ciento las tierras no productivas y exigir al menos un 30 por ciento de superficie agraria y marina, con algún tipo de protección ambiental, lo que supondría un "freno" a la producción.



Por ello, en palabras del diputado 'popular, si se cumplieran "a rajatabla" estos aspectos, no quedaría un agricultor en España y Extremadura, ya que dichas medidas supondrían la "puntilla definitiva" para el sector.



TURNO DE LOS GRUPOS



El diputado del PSOE Eduardo Béjar ha recalcado que el Pacto Verde es un acuerdo propuesto por la UE y apoyado ampliamente, al tiempo que ha acusado al PP de crear alarma porque tiene "miedo a los cambios" y consideran esta estrategia como un "problema" y no como una "oportunidad".



Además, ha recalcado que las estrategias no se han materializado en forma de ley y ha abogado por trabajar en la necesaria conservación de la tierra.



Asimismo, como ha lamentado Béjar, parece que el PP quiere ir "contra el progreso" y ha insistido en que son necesarios los agricultores que cuidan de su tierra.



Por su parte, el diputado de Ciudadanos Fernando Baselga ha considerado que, por su intuición, la incidencia de las dos estrategias va a ser "muy grave" para los agricultores y ganaderos y para la despoblación rural.



No obstante, y sobre la reducción de pesticidas, el diputado autonómico se ha mostrado de acuerdo siempre que haya alternativas más baratas.



Asimismo, ha recalcado que, tal y como están planteadas las estrategias, el sector agrario va a tener graves consecuencias y la despensa se llenará de productos extracomunitarios.



Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel, ha instado al diputado del PP a no tener miedo a los cambios, porque, en su opinión, hay que actuar ante la emergencia climática, ya que las cifras de pérdida de biodiversidad deberían "hacer pensar".



Además, ha apuntado que las estrategias a las que alude el PP no son inminentes, ya que no se han debatido en el Parlamento Europeo, aunque ha añadido que la deriva verde no es una opción sino la única salida que existe.



Asimismo, ha pedido a Serrano que no subestime al sector, quien, en su opinión, está suficientemente preparado para asumir el reto, toda vez que los cambios en este sentido son necesarios y sus nietos "se lo van a agradecer".