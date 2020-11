CCOO y UGT muestran su apoyo al sector tabaquero ante la amenaza de quedar fuera de la PAC

Los sindicatos UGT y CCOO de Extremadura han reafirmado este miércoles su compromiso con los tabaqueros de la región y se han mostrado dispuestos a apoyar al sector para que el cultivo se mantenga dentro de la PAC.



Así lo han manifestado durante una rueda de prensa las secretarias generales de CCOO y UGT de Extremadura, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez, respectivamente, tras la reunión mantenida en Mérida con representantes de UPA-UCE, Asaja y Cooperativas Agro-alimentarias de la región.



Durante el encuentro, tanto las organizaciones agrarias como las cooperativas le han trasladado a los sindicatos la problemática actual que vive el conjunto del sector con el objetivo de "unir esfuerzos para proteger este cultivo", que está concentrado fundamentalmente en el norte de Cáceres, donde se produce el 97 por ciento del tabaco de España.



En este sentido, durante su intervención, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Ángel Pacheco, ha destacado que el sector tabaquero extremeño necesita una solución factible para el cultivo, "sin alternativas como es la compensación de rentas, porque sin el cultivo no existiría toda la industria que se ha creado a su alrededor y los pueblos de la zona comenzarían a despoblarse al no haber empleo".



De este modo, ha solicitado de nuevo el apoyo del conjunto de la sociedad y autoridades extremeñas para defender la viabilidad económica de la comarca tabaquera del norte de Cáceres, según señalan las organizaciones agrarias en una nota de prensa.



APOYO DE LOS SINDICATOS



Por su parte, la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha destacado que el sindicato se suma a esta reivindicación, porque es consciente de que se trata de un "sector fundamental" para la región por su componente de generación de empleo y riqueza en las zonas productoras.



Y es que, según sus palabras, en esta lucha "nos vamos a encontrar", por lo que en cualquier caso ha advertido de que si bien "no podemos consentir que ningún euro de la PAC quede fuera de la región, estas ayudas tienen que garantizar empleo de calidad y condiciones de trabajo dignas".



A este respecto, ha reafirmado que para CCOO es esencial "proteger y mejorar las condiciones de trabajo en el sector del campo", como defendió en la negociación del convenio sectorial "a pesar de las resistencias de parte del empresariado", y que, según ha dicho, en la misma línea, "viene demandando desde hace mucho tiempo que las ayudas de la PAC han de vincularse estrechamente al empleo".



En esta línea, la secretaria general de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha reafirmado su apoyo a las reivindicaciones del sector ya que "el tabaco arrastra a otros sectores de la economía y cuenta con una alta tasa de empleo femenino", tras lo que ha considerado que "no es el momento de perder ni un solo puesto de trabajo en la región".



En definitiva, para Sánchez, el sector del tabaco constituye un "eslabón imprescindible" para Cáceres y para el conjunto de Extremadura, ya que según ha dicho, "más de 4.000 familias dependen de este cultivo, que no puede permitirse quedarse fuera de unas ayudas tan importantes como las de la PAC", ha concluido.