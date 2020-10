UPA-UCE valora que acuerdo de UE sobre PAC "beneficie a agricultura y ganadería familiar"

UPA-UCE Extremadura ha valorado el acuerdo alcanzado este miércoles por los ministros de Agricultura de la Unión Europea sobre la Política Agraria Comunitaria (PAC), que ha confiado en que beneficie a la agricultura y ganadería familiar".



"Lo que vamos conociendo del acuerdo no nos suena mal", ha señalado la organización agraria en una nota de prensa en la que ha resaltado que "ya solo el hecho de que haya acuerdo es positivo, en estos tiempos de enormes incertidumbres".



Un acuerdo que llega después de la aprobación del presupuesto para la PAC, un presupuesto que se mantiene en cifras similares al anterior periodo 2014-2020, y que determina que el 60 por ciento de los pagos directos se destinen a apoyar la renta de los agricultores y ganaderos y un 20 por ciento se dedicará a los nuevos "ecoesquemas", que premiarán las prácticas más beneficiosas para el medio ambiente y cuya concreción se hará ya dentro de cada Estado miembro, explica.



Así pues, ante esta situación, UPA Extremadura ha recordado que esta organización lucha desde hace años "para conseguir una PAC más justa y más social, que destine más ayudas a quienes más lo necesitan, a los más sostenibles, que más empleo generen y cuyas prácticas sean más beneficiosas para el medio ambiente y el territorio", tras lo que ha reafirmado que "ese modelo es el de la agricultura y ganadería familiar".



En ese sentido, este acuerdo establece un periodo de dos años para adaptarse a las nuevas exigencias, algo "muy necesario" para UPA, que valora que también establece medidas para jóvenes productores y para pequeños agricultores y ganaderos de tal forma que los primeros podrán beneficiarse de una contribución de hasta 100.000 euros para iniciar su actividad, mientras que los segundos "se beneficiarán de una mayor simplificación burocrática y de una exención de los recortes en los pagos directos para la reserva anticrisis".



Además, UPA-UCE considera también positivo que se haya incluido en la lista de sectores elegibles para las ayudas asociadas a la aceituna de mesa, tras lo que ha apuntado que esta lista "debe completarse con todos los sectores que hoy por hoy siguen fuera de estas ayudas, como las frutas y hortalizas".



En resumen, esta organización precisa que el acuerdo "no suena mal a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos españoles", ya que que contribuirá a avanzar en la línea de lo que marca el 'Green New Deal' europeo sin menoscabar la renta de los productores, y que seguirá ahora su proceso con la votación, este viernes, de la posición del Parlamento Europeo que dará paso después a los llamados trílogos entre Parlamento, Comisión y Consejo.



Un proceso para el que UPA-UCE Extremadura reclama a todas las Administraciones que sean "muy conscientes" de la realidad del campo y de los efectos decisivos que esta política tiene en la vida y la economía de los agricultores y ganaderos y del medio rural, así como en la alimentación de toda la sociedad, concluye.