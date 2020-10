UGT apunta a los presupuestos de 2021 como "pilares" para la recuperación del empleo

Ep.



La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha avanzado que la Junta, los sindicatos y la patronal ya están trabajando en un futuro plan de empleo para la región, que deberá ser junto a los presupuestos autonómicos y estatales los pilares sobre los que se construya la recuperación de los puestos de trabajo que la pandemia se ha llevado por delante.



En una valoración de los datos del paro conocidos este viernes, Sánchez ha señalado que como "siempre que hay un parado, no son buenos", si bien ha matizado que "no se puede hacer una comparativa con el año pasado" debido a la pandemia y a que aún hay "muchos" trabajadores afectados por un ERTE.



Por ello, considera que el anunciado plan de empleo un "pilar" para mejorar el mercado de trabajo regional, así como también lo son los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) y los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que deben tener "partidas importantes para Extremadura", y los fondos europeos para los que hay que presentar "buenos proyectos" y que suponen "una oportunidad" para la región.



Finalmente, ha señalado que es "prioritario apoyar a las empresas, porque si no hay empresas, no hay empleo". "Hay que ir todos en la misma línea", ha remarcado.