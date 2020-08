Creex recuerda: Comercios extremeños tienen 48 horas para adherirse a Programa Reactiva

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha recordado que los comercios extremeños disponen de 48 horas, hasta este viernes día 28 de agosto, para que se adhieran a las ayudas de la Junta de Extremadura para la incentivación del consumo, incluidas en el Programa Reactiva Extremadura.

A través de una nota de prensa, la Creex ha explicado que desde la misma se ha instado a pymes y autónomos a que se acojan al plan, que supone apoyos directos para que los comercios de textil, calzado, muebles, electrodomésticos y materiales para la accesibilidad y eficiencia energética de las viviendas puedan aplicar importantes descuentos, "lo que supondrá un aumento de la cifra de los ingresos en un momento especialmente delicado por las consecuencias económicas de la pandemia".

"Es una oportunidad, fruto del diálogo social, para que estas empresas y autónomos mejoren su situación por la vía del aumento de la demanda, un salvavidas en un momento complicado", según ha explicado el secretario general de la Creex, Javier Peinado.

Además, ha señalado que, como novedad, el comercio que se adhiera recibirá el dinero "de inmediato, no tendrá que reclamarlo una vez hecha la venta, sino que dispondrá de él y luego lo justificará con las facturas", a la vez que ha sostenido que "no es la panacea ni la solución definitiva", pero "sí una ayuda que puede activar la demanda y una oportunidad que no debe dejarse pasar".

Igualmente, según concreta la Creex, en el caso de comercio textil y calzado cada establecimiento contará con 1.000 euros de ayuda y la rebaja en los artículos que se vendan al amparo de este programa será del 25 por ciento; y en el de los muebles serán 2.000 euros por establecimiento y la rebaja también del 25 por ciento al consumidor final.

Respecto a los electrodomésticos, las ayudas consisten en 6.000 euros por establecimiento, se orienta hacia electrodomésticos de alta eficiencia energética y las rebajas serían de entre 100 y 150 euros, según tipo de aparato y nivel de eficiencia.

Finalmente, las acciones de mejora de eficiencia energética y accesibilidad en viviendas contemplan tanto eficiencia energética, como instalaciones hidráulicas y accesibilidad de las viviendas; la ayuda por establecimiento es de 6.000 euros por cada línea a la que se acoja y la rebaja al consumidor final será del 40 por ciento.