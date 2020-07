El Gobierno Cental no descarta prorrogar los ERTEs en hostelería, comercio y turismo

Ep

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que el Gobierno no descarta prorrogar los ERTEs en los sectores de hostelería comercio y turismo más allá del 30 de septiembre, "si hay voluntad por extenderlos".



Maroto ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde, acompañada de la consejera vasca de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez, ha realizado un recorrido por varios comercios y establecimientos.



La ministra ha puesto en valor la herramienta de los ERTEs, "muy valorada" por el sector del comercio y la hostelería, porque "les ha dado tranquilidad" y ha sido "muy efectiva para evitar la pérdida del tejido productivo".



En este sentido, ha añadido que la intención del Gobierno es "reforzar el diálogo social", por lo que se ha mostrado convencida de que "si hay voluntad por extender los ERTEs", como ya han señalado "algunos sectores", como una forma de "tutela" para "poder recuperar su actividad" en la hostelería como en el sector turístico, el Gobierno "acompañará al diálogo social".



Ese acompañamiento se producirá tanto con esta medida "u otras que se pongan sobre la mesa, en el marco del diálogo social", y que se puedan aprobar para "seguir protegiendo, no dejar a nadie atrás y acompañar la reactivación económica".



Maroto ha insistido en que "no está descartado, hoy por hoy", que los ERTEs se prolonguen más allá del 30 de septiembre. "Hay que reforzar el marco de diálogo social y, junto a las medidas de los ERTEs, estoy convencida de que los agentes sociales, en las cuatro mesas que ya se han activado, vamos a conseguir buenos acuerdos para seguir mejorando la capacitación del capital humano", ha señalado.



Según ha apuntado, en el ámbito de la hostelería "hay que reclutar a los profesionales", así como en el ámbito del comercio porque "son sectores que necesitan de una profesionalización constante". "El acuerdo que firmamos la semana pasada con los agentes sociales por la recuperación y el empleo, sentará las bases para que juntos podamos sacar adelante este país que, después de la pandemia, tanto ha sufrido", ha manifestado.



TESTAR LA RECUPERACIÓN



La ministra ha destacado en su visita a Bilbao que ha querido "testar, de primera mano, la recuperación del sector turístico, la hostelería y el comercio" después del efecto de la crisis sanitaria, que "ha impactado en el corazón de muchos de los comercios y del sector turístico".



"Vemos que se van recuperando, de forma gradual, con un esfuerzo importante de colaboración público-privada que, desde el Gobierno, hemos querido impulsar contando con los protocolos de seguridad, mejorando la experiencia de compra en un momento complicado, en el que importante generar confianza, para que los turistas vuelvan y recuperen también la confianza en los destinos", ha añadido.



Reyes Maroto ha destacado que, tras prepararse, ahora quieren trasladar "esa seguridad" a todos los mercados, para que, tanto el turismo nacional como el internacional, recuperen las ganas de viajar y de visitar esta tierra maravillosa". En concreto, ha destacado que Euskadi cuenta "con muchas fortalezas" desde el punto de vista turístico.



La ministra ha añadido que el turismo también puede ayudar a la "reanimación del comercio" porque "lo importante es que haya gente en la calle, que se genere confianza, se consuma y se puedan llevar las maravillas de esta tierra".



Reyes Maroto ha asegurado que el "esfuerzo es compartido" y hay que seguir en esta línea y "tratar de que los rebrotes no sean un elemento que desincentive el viaje".



Por ello, ha indicado que hay que trasladar esa confianza y ha destacado el "esfuerzo" que se está haciendo desde el Gobierno de España y las comunidades autónomas para "detectar los rebrotes a tiempo" y que haya un "control preventivo". A su juicio, se está dando la "respuesta acertada" y ha destacado que el propio director general de la OMS "ha reconocido" ese esfuerzo "conjunto", -incluida la sociedad española-, que se ha realizado "para doblegar la curva del Covid-19"



"El hecho de que ahora podamos disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestro comercio, con medidas, por supuesto, preventivas, de precaución y esa prudencia que pedimos siempre a los ciudadanos no es incompatible con viajar, no es incompatible con comprar. Nos podemos divertir como decía Fernando Simón de otra manera", ha añadido.



Por ello, ha animado a la gente a que este verano viaje porque, además, es "merecido después de un confinamiento tan duro" que "ha mermado la capacidad de relacionarnos con las personas". "Y trasladarles la confianza, la seguridad porque las cosas se están haciendo bien, la coordinación entre todas las administraciones es un ejercicio que nos ha permitido dar respuesta a esta crisis sanitaria y ahora estamos en una etapa de reactivación, de recuperación económica", ha añadido.



En este sentido, ha destacado la importancia de "volver a consumir, volver a las calles, volver a disfrutar de estos espacios en una temporada turística distinta" y espera que, con el "ánimo y con el trabajo bien hecho", se pueda transitar hacia esa recuperación.



Maroto ha indicado que en su visita han podido constatar que en el ámbito del comercio el Covid ha sido también "una oportunidad, una "oportunidad para reinventarse, para encontrar en el canal online una forma de encontrar nuevos clientes".



"Algunos comerciantes nos han trasladado que lo viven con ilusión esta nueva normalidad, con ganas de seguir construyendo proyecto país y con la necesidad de que la colaboración público-privada se refuerce y nos ayude a transitar por esta recuperación económico y social en la que estamos animando", ha añadido.



Sobre la reacción del sector ante la obligatoriedad de las mascarillas, la ministra ha asegurado que los comerciantes, durante la pandemia, ha sido "parte de la solución" a la crisis sanitaria y ha indicado que "este pasito para atrás supone que luego vamos a poder ir un poquito más rápido en los pasos hacia la recuperación económica".



Maroto ha indicado que todo el mundo es consciente de que las medidas adoptadas son medidas que "van a permitir controlar mejor el Covid" e "ir luego un poquito más rápido". Por ello, cree que hay que ser prudentes, "convivir" con el Covid" y eso no significa que no se pueda "viajar, consumir" y ha insistido en que las medidas se adoptan para tener un "mejor control" de la pandemia.