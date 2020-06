Extremadura estima una contracción del PIB de entre el 8,1 y el 13,32% en 2020

Rd./Ep.

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, ha apostado este jueves por la “unidad” como elemento fundamental para lograr un “gran pacto” de reactivación social y económica en Extremadura frente al Covid-19.

Así lo ha indicado durante su comparecencia, a petición propia, en la Asamblea de Extremadura para informar sobre la gestión de la pandemia, en la que ha aclarado que se trata de “unidad de las administraciones públicas, de los agentes sociales y de los partidos políticos, entre otros, para afrontar las difíciles semanas que se avecinan y a las cuales nos enfrentamos”.

En concreto, el titular extremeño de Economía ha anunciado que ante un escenario en el que nos encontramos como el actual, "lleno aún de incertidumbres", se hace complicado avanzar previsiones económicas.

Y es que, según ha avanzado, se trabaja sobre escenarios y, por tanto, las estimaciones sobre el PIB regional arrojan una contracción de entre el 8,10?%, y el 13,32% en 2020, y una recuperación entorno del 5?% en 2021, de acuerdo con las previsiones de instituciones y organismos pero “se trata de unas estimaciones prudentes y sujetas a escenarios”.

Por ello, las acciones que se planteen, “sean a corto, medio o largo plazo serán vitales y conllevarán riesgos que hemos de tratar de controlar y sobre todo minimizar, y esperamos que tengan consecuencias positivas que condicionarán las aspiraciones de las nuevas generaciones futuras”.

En este sentido, España ha precisado que los planteamientos para el diseño de las acciones deberán trazarse conforme a dos planteamientos, el primero tiene que ver en cómo afrontar lo inmediato y el segundo, pensando en la situación en la que quedará la sociedad cuando pase esta crisis.

Respecto a lo inmediato, ha precisado que la Junta de Extremadura ha acompañado acciones en el ámbito sanitario con medidas económicas y sociales para minimizar el impacto negativo de la pandemia y siempre complementariamente a las adoptadas por el Gobierno de España, a través de medidas para la recuperación social y económica de Extremadura, “cuya inversión se eleva a más de 400 millones de euros”.

Igualmente, el consejero de Economía ha destacado que muchas de esas medidas son fruto del diálogo social con agentes socioeconómicos y de la escucha activa, durante este periodo, a la sociedad civil con los objetivos de seguir protegiendo y dando soporte al tejido productivo y social, de minimizar el impacto y de facilitar que la actividad económica de la región se recupere ahora que empieza a remitir esta situación de emergencia de salud pública.

Asimismo, ha concretado que las medidas adoptadas tienen su principal centro de atención en los trabajadores, los autónomos y pymes, en orientar el apoyo al fomento de la actividad económica, medidas extraordinarias de liquidez y flexibilidad dirigidas a aliviar los costes para las empresas y autónomos, así como ayudas para diferentes colectivos y sectores.

Dichas medidas también persiguen mantener e impulsar la actividad económica en todos los sectores económicos y en especial en los más afectados, según informa la Junta en una nota de prensa.

A su vez, las medidas en marcha y que se van a desarrollar están articuladas en diferentes líneas de actuación de sanidad, servicios sociales y cooperación, de protección y mantenimiento del empleo, de carácter económico y financiero, de ayudas a la investigación y desarrollo tecnológico, de movilidad, transporte y vivienda, de agricultura y desarrollo rural, de transición ecológica y sostenibilidad y de refuerzo para la actividad pública y privada.

“Todo un compendio de medidas adoptadas por el ejecutivo autonómico hasta la fecha, que trata de proteger las rentas familiares, un asunto primordial desde el punto de vista social, para garantizar que nadie se queda atrás en esta emergencia, pero también tienen un objetivo macroeconómico, que pone de relieve la demanda interna como clave de recuperación, por lo que debemos también proteger a los potenciales consumidores”, ha agregado.

En esta línea, España ha reiterado que, tras la salida del estado de alarma y el comienzo de la nueva normalidad y reactivación de la economía, “no tenemos ni referencias anteriores por las que guiarnos ni certezas”, pero como Gobierno “debemos trabajar juntos y por eso creemos en la escucha, atendiendo a peticiones razonables, buscando acuerdos con la sociedad, con los agentes económicos y sociales y con representantes de los partidos políticos”, y es lo que se va hacer en la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura.

No obstante, el titular extremeño de Economía ha agregado que “sin perder de vista los grandes retos propuestos al inicio de la legislatura y formalizados en la Declaración para la Concertación en Extremadura de febrero como reto demográfico, cambio climático, digitalización, pacto por la ciencia y la tecnología, vivienda, bienestar, fortalecimiento de los servicios públicos, entre otros”, ha sentenciado.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS



La diputada del Grupo Parlamentario Popular Cristina Teniente ha criticado a la Junta por haber aprendido "tan poco" de la pandemia y ha añadido que tiene los "pelos de punta" por la incertidumbre de saber en manos de "quiénes estamos".



De esta forma, Teniente ha lamentado que el consejero Rafael España no haya hablado en su intervención de las empresas, además de considerar que viene con las "manos totalmente vacías después de haber perdido cien días vitales para los trabajadores de Extremadura".



En esta línea, la diputada 'popular' ha remarcado que su grupo no tiene un "contrato de adhesión" con las "incapacidades" de la Junta, además de criticar que el PSOE hace "oposición a la oposición" y que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, está en el "sofá de la puerta en lugar de estar en la Asamblea".



Por ello, ha indicado que "mal camino" lleva la Junta para lo que se avecina, ya que "no tiene ideas, planificación y no tiene recursos", ya que, mientras otras comunidades desgranan "verdaderos planes de reactivación", Extremadura "no ha dicho absolutamente nada".



Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos David Salazar ha apostado por formalizar un gran pacto para la reconstrucción para la región.



Además, también ha criticado que el consejero ha gastado doce minutos para hablar de la situación macroeconómica nacional y ha habido áreas de su competencia a las que ni siquiera se ha referido.



En esta crisis, ha indicado Salazar, se han tenido "poquisísmas certidumbres" aunque una que tiene claro es que la vacuna contra la Covid-19 no va a desarrollar en Extremadura, toda vez que es la tercera con menor inversión en I+D+i.



Asimismo, el diputado de Cs ha afeado al consejero que no haya dicho absolutamente nada de cómo se va a afrontar el futuro y si Extremadura cuenta con un proyecto de región, que entiende es "imprescindible".



Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha manifestado que no acaba de entender el contenido de la comparecencia del consejero, quien ha hecho un recorrido por diversos aspectos relacionados con los efectos de la pandemia sin entrar a hablar "de ideas" o de cuál es el modelo para que Extremadura salga de la crisis.



En esta línea, Macías ha lamentado que Extremadura no tiene un sector industrial potente y ha demandado conocer cuáles serán las palancas para salir de la crisis económica generada por la Covid, que estará muy condicionada, ha dicho, por la ruralidad de la región.



Por ello, ha demandado a la Junta establecer una estrategia o modelo de región que tenga muy en cuenta la riqueza de Extremadura en ámbitos como la producción de energía o sus recursos naturales, "saqueados" hasta el momento.



Asimismo, ha considerado que Rafael España debería liderar el desarrollo de la Agenda Digital, que forma parte de sus competencias y tiene un gran potencial.



Finalmente, el diputado socialista Andrés Moriano ha valorado que el consejero "alienta" con sus palabras, ya que en su intervención ha hecho un diagnóstico de la situación de Extremadura.



Así, ha considerado que la Junta tiene hoja de ruta para abordar efectos y las consecuencias de la pandemia y proyectar el futuro de la región, además de considerar que al mejor terapia que se puede aplicar en estos momentos en el contexto político es el diálogo.



De esta forma, aunque el diputado socialista ha reconocido que se está ante una "realidad incierta" en ningún caso se está vencido, además de valorar que las medidas puestas en marcha por la Junta han dado oxígeno a los empresarios, a las familias y a los ciudadanos.