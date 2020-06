UPA-UCE llama a "responsabilidad" para evitar huelga en campo en el momento de más trabajo

UPA-UCE Extremadura ha lamentado que la convocatoria de movilizaciones en el campo por parte de los sindicatos para los días 1, 2 y 3 de julio llegue en un momento de "mucha intensidad de trabajo en el campo", así como que la "cerrazón" de un dirigente agrario "la paguen todos los agricultores y ganaderos".



En concreto, se trata de una convocatoria que esta organización agraria respeta, pero que se produce en un momento de mucho trabajo, sobre todo en el regadío, donde producciones como la fruta se encuentra en plena recolección y, además, amenazada por una ola de calor que se espera para los próximos días, que puede provocar un agolpamiento de la producción coincidiendo con la fecha de la huelga.



A su entender, esto generará "problemas importantes" a los agricultores extremeños que no tienen cámaras de frío como las centrales hortofrutícolas, por lo que estas movilizaciones van a generar "pérdidas importantes a muchosagricultores y ganaderos" extremeños, que ya viven "una situación delicada" fruto de los principales problemas que viene padeciendo el sector como los bajos precios o el Covid-19.



Por otro lado, UPA-UCE deja clara su "voluntad de negociación" y también la responsabilidad que ha venido demostrando a lo largo de todo el proceso de negociación".



Hemos trabajado intensamente para sacar adelante un acuerdo que, finalmente, se consiguió el pasado día 4 de junio", destaca el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas.



Por ello, desde esta organización lamentan "profundamente" las "graves consecuencias" que puedan sufrir los agricultores y ganaderos extremeños por esta situación, "generada por la irresponsabilidad de Asaja Badajoz, que no existiendo nada nuevo sobre lo acordado, pretende desdecirse de lo firmado hace tan solo 14 días y no sabemos con qué intencionalidad".



Por último, UPA-UCE Extremadura hace un llamamiento a la responsabilidad de todas las partes para poder resolver esta situación a través del dialogo e impedir así que "la cerrazón de un dirigente" la paguen todos los agricultores y ganaderos de nuestra región.